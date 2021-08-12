Memura 3600 ek gösterge verilecek mi? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Çalışma Bakanı Bilgin, '3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz' dedi. Açıklama memurları ve memur emeklilerini sevindirdi. Peki 3600 ek gösterge ne zaman verilir?

Memura 3600 ek gösterge verilecek mi? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Çalışma Bakanı Bilgin, '3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz' dedi. Açıklama memurları ve memur emeklilerini sevindirdi. Peki 3600 ek gösterge ne zaman verilir?

Memur zam görüşmelerinde açıkalamalarda bulunan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz. 3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz" dedi.

3600 ek gösterge ne işe yarıyor?

3600 ek gösterge memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyebilmek için gerekli olan önemli bir unsurdur. Ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple memurlar bulundukları unvanların 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedir.

3600 ek gösterge 1.3 milyon memura verilecek

Memur aylık maaşlarını, emeklilik sonrasındaki aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen ek gösterge, yüksek olduğu zaman emekli aylıkları ve emekli ikramiyesi de yüksek oluyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memurla ek göstergesi 2500 olan memurun zam oranları ve maaş miktarları da aynı olmuyor. Bu nedenle uzun süredir 3600 ek gösterge memurlar tarafından bekleniyor. Yürürlüğe girdikten sonra polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşlarında artış gerçekleşmesi beklentiler arasında.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.