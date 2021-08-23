Memur zammı hakem kuruluna gidecek mi? Hükümet ile sendikalar memur zam oranında anlaştı mı? Sendika hükümetin zam teklifini kabul etti mi?

Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği zam oranları belli oldu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan zam oranlarını açıkladı. Buna göre memur ve memur emeklisine 2022 yılı için ilk altı ay için yüzde 5, ikinci altı ay için ise yüzde 7 + enflasyon farkı zam geldi. 2023 yılı için ilk altı ay yüzde 8, ikinci altı ay yüzde 6 + enflasyon farkı oranında zam geldi. Peki memur zammı hakem kuruluna gidecek mi? Hükümet ile sendikalar memur zam oranında anlaştı mı? Sendikalar hükümetin zam teklifini kabul etti mi?

Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği zam oranları belli oldu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan zam oranlarını açıkladı. Buna göre memur ve memur emeklisine 2022 yılı için ilk altı ay için yüzde 5, ikinci altı ay için ise yüzde 7 + enflasyon farkı zam geldi. 2023 yılı için ilk altı ay yüzde 8, ikinci altı ay yüzde 6 + enflasyon farkı oranında zam geldi. Peki memur zammı hakem kuruluna gidecek mi? Hükümet ile sendikalar memur zam oranında anlaştı mı? Sendikalar hükümetin zam teklifini kabul etti mi?

2022-2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin sonucunu Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Bakan Bilgin, çalışanlarıımızı enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz ifadesini kullandı ve zam oranlarını açıkladı. Buna göre memur ve memur emeklisine 2022 yılı için ilk altı ay için yüzde 5, ikinci altı ay için ise yüzde 7 + enflasyon farkı zam geldi. 2023 yılı için ilk altı ay yüzde 8, ikinci altı ay yüzde 6 + enflasyon farkı oranında zam geldi.

Memur zammı hakem kuruluna gidecek mi?

Memurlar ve emekliler hükümetin zam teklifine sendikaların ne yanıt vereceğini merak ediyordu. Bakan Bilgin, zam oranları açıklamadan önce yaptığı konuşmada, sendikalar ile genel çerçevede anlaşıldığını, bazı konuların tamamlanamadığını ancak bugün akşam saatlerine kadar imza işlemlerinin tamamlanacağını bildirdi.

Hükümet ile sendikalar memur zam oranında anlaştı mı?

Hükümet ile sendika yetkilileri 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan zam pazarlığında anlaştı.

Anlaşma olmasaydı hakem kuruluna gidilecekti

Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde, sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacaktı. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisine 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zamma dair nihai kararı ağustos ayı içerisinde verecekti.

Memur nedir?

Memur, devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli. Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. Arapça emir veya emr kökünden gelmekte olup emredilen anlamında mastar isimdir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiklere göre Türkiye'de 2021 yılı itibariyle 2,658,555 kişi memur olarak görev yapmakta.

Memur hukuku esas olarak memuru inceleyen bir hukuk disiplinidir. Özel kanunlara sahip kamu personellerini incele de esas çalışma alanı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.