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TIMETURK / EKONOMİ / Memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı ne kadar oldu?

Martta enflasyonun yüzde 61,14'e yükselmesiyle 15,3 enflasyon farkı oluştu. Enflasyon farkı nisan, mayıs ve haziran aylarında açıklanacak olan rakamların ardından kesinleşecek.

19 Dakika Önce
2022-04-04 12:50:52
Memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı ne kadar oldu?

Enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı, memurların ve memur emeklilerin alacağı enflasyon farkı arttı. Martta yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 61,14'e yükselmesi nedeniyle şimdiden 15,3 enflasyon farkı oluştu. Enflasyon farkı nisan, mayıs ve haziran aylarında açıklanacak olan rakamların ardından kesinleşecek.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı altı aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. Mart ayında yüzde 15,3 enflasyon farkı oluştu. Memurlar 2021'in ikinci yarısında yüzde 22,47 enflasyon farkı almıştı.

ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Yüzde 61,14 ile yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk altı ayı için verilen yüzde 7.5'lik zammı silip süpürdü. Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 15,3 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'de 2022 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti. .

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