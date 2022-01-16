Memur ve emekliye ek zam kanunu yasalaştı mı? Memur ve emekliye ek zam yasası kabul edildi mi?

Memur ve emekliler için verilen zammın yeterli olmadığı düşünüldü ve ek zamla yüzde 5 olan oran yüzde 7,5'a yükseltildi. Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren kanun teklifini yasalaştırmak için çalışmalar sürüyor. Peki ama bu kanun teklifinde hangi maddeler var ve hangi şartlarda kanun kabul edilecek? İşte memur ve emekli zammı kanununa ilişkin detaylar...

Memur ve emekliler için verilen zammın yeterli olmadığı düşünüldü ve ek zamla yüzde 5 olan oran yüzde 7,5'a yükseltildi. Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren kanun teklifini yasalaştırmak için çalışmalar sürüyor. Peki ama bu kanun teklifinde hangi maddeler var ve hangi şartlarda kanun kabul edilecek? İşte memur ve emekli zammı kanununa ilişkin detaylar...

Memur ve emekliye ek zam kanunu yasalaştı mı?

Haftalık mesaisine 18 Ocak Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulunda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Düzenlemeyle, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek.

Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya çıkarılacak.

Cumhurbaşkanı, Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarında ödenecek destek tutarı hesaplama yöntemi ile destekten yararlanacak gerçek kişi kapsamını belirlemeye, nihai hesap açma tarihini öne çekmeye veya 31 Aralık 2023'e kadar uzatmaya yetkili olacak.

BOTAŞ tarafından bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak, il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yüzde 25 olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a çıkarılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.