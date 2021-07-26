Memur ve emekliler ne istiyor, zam yüzde kaç olacak?

Ekonomi yazarı Faruk Erdem, memur ve emeklilerin beklediği zam oranlarına dair değerlendirmede bulundu

Türkiye'nin devrim niteliğinde kararlarından birisi de taşeronda çalışan işçilerin tamamını kamu kadrosuna almak olmuştu. Belediye şirketlerinde çalışanlar belediyelerde devlet kurumlarında çalışanlar ise kamu kurumlarında kadrolu oldular. Böylece kamuda 4D dediğimiz işçi kadrosundaki çalışan sayısı 700 bini geçmiş oldu.

Taşerondan gelen işçilerle birlikte tüm kamu işçileri şimdi toplu sözleşme heyecanı yaşıyor. Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili 31 Mayıs'ta başlayan süreç devam ediyor. 2021-2022 dönemindeki zam oranları belli olacak ve işçilerin mali sosyal hakları belirlenecek.

Bunun için ilk görüşme yapılmış ve işçi tarafı tekliflerini sunmuştu. İşçi tarafı Türk-İş ve Hak-İş tarafından temsil ediliyor. İşçi sendikaları ilk görüşmede en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.

Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet, işçilere brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750- 4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etti.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

Daha önceki yıllarda olduğu gibi süreç iki tarafın ilk tekliflerini vermesiyle başlıyor. Genelde bu teklifler arasında fark bulunuyor, çünkü işçi tarafı en yüksek noktayı kamu tarafı da alt seviyeyi belirliyor. Sonraki aşamalarda kamu teklifini yukarı çekerken işçi tarafı da geriye doğru bir hamle yapıyor ve orta noktada buluşma sağlanıyor. Bu yılda iki tarafın tekliflerini revize etmesiyle bir orta noktada buluşulacağını bekliyoruz.

FARK KAPANIR MI?

Tekliflere baktığımızda aslında düğümü çözecek noktanın ilk 6 aylık teklif olduğunu söyleyebiliriz. Hükümet burada 6 aylık enflasyon olan yüzde 8.45 oranının biraz üzerinde bir teklif vermiş oldu. İşçiler ise yüzde 20 oranını istiyor. Bu aradaki 11 puanlık farkın iki tarafında revizeleriyle kapanmasını bekliyoruz.

Bu noktaya ilaveten düşük maaşlı olanlara seyyanen zam noktasında da fark bulunuyor. Buradaki revizelerle sonucun alınacağı bekliyoruz. Çünkü asıl fark ilk 6 aylık tekliflerde bulunuyor. Burada yapılacak bir anlaşma sözleşmenin uzlaşı ile biteceğini gösterecek. O yüzden asıl görüşmelerin ilk 6 aylık teklifler üzerinde olmasını bekliyoruz.

İKİNCİ 6 AY DAHA KOLAY ÇÖZÜLÜR

İkinci 6 aya baktığımızda burada aslında benzer bir durum söz konusu olduğunu görüyoruz. İşçiler ikinci 6 aylar için enflasyon oranında zam ve yüzde 3'lük de bir refah payı yani enflasyonun üzerinde yüzde 3'lük bir artış istedi. Hükümet ise yüzde 5 ve oluşacak enflasyon kadar fark önerdi. Burada hükümetin teklifi de farkla birlikte enflasyon kadar çıkıyor. Dolayısıyla burada anlaşmazlık yaşanan kısım yüzde 3'lük refah payında olacak. yapılacak değişikliklerle burada anlaşmanın daha kolay olacağını bekliyoruz.

UZLAŞI HERKESİN YARARINA

Burada görüşmelerin uzaması hem işçi tarafını hem de kamu tarafını mutlu etmeyecektir. Çünkü müzakerelerin yasal olarak 30 Temmuz tarihi itibariyle bitirilmesi gerekiyor. Şu anda bizim Ankara'dan aldığımız bilgilere göre iki tarafta da olumlu bir hava hakim. Bu hafta tüm işçi ve ailelerini memnun edecek bir uzlaşmanın çıkmasını bekliyoruz.

MEMURLAR BEKLİYOR

Bu arada kamuda çalışan 4 milyona pakın memur ile 3 milyona yakın memur emeklisinin 2 yıllık sosyal ve mali haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri de Ağustos ayı ile birlikte başlayacak. Bugün memur sendikalarının tekliflerini açıklaması ve kamu işvereni olarak hükümete sunması da bekleniyor. Bu görüşmelerde önümüzdeki iki yılda yapılacak 4 ayrı zammın oranı belli olacak. Bunun yanında sosyal haklar da belirlenecek. İşte bazı talepler…

Emekliler ne istiyor

-Yüzdeli zamlara ilaveten seyyanen zam yapılsın

-Aile yardımı emeklilikte de devam etsin.

-Ücretsiz toplu taşıma için yaş sınırı kaldırılsın.

-Bayram ikramiyesi artışı kurala bağlansın.

-Kamunun eğitim ve dinlenme tesisleri yüzde 50 indirimli olsun.

-Emeklilik için yaşı bekleyenler Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.

Memurlar ne istiyor

-Yüzdeli zamlara ilaveten seyyanen zam yapılsın

-Sözleşmeli personel kadroya geçirilsin.

-Gelir vergisi kesintisi yüzde 15 ile sabitlensin.

-Bayram ikramiyesi kamu görevlilerine de ödensin.

-Emekli ikramiyesinin hesabına 1 tam yılı aşan süreler de dahil edilsin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.