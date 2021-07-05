Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Milyonlarca memurun beklediği Haziran ayı enflasyonu açıklandı ve maaşlara yansıyacak zam belli oldu. Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu.

Memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıkmış oldu.

Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 5,45'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 8,45 oldu.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak.

Emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu.

Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi. Emekli sandığı 3276 liraya çıktı.

İŞTE MEMUR MAAŞLARINDA YAŞANAN DEĞİŞİM

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.