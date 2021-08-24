Memur ve emekli maaşlarında kritik detay

Memur ve memur emeklisine 2022'de yüzde 12, 2023'te yüzde 14 zam yapılacak. Sözleşme ikramiyesi 135 liradan 400 liraya çıktı. Peki memur ve emekli maaşlarında tüm farklı meslekler için bekar, evli maaş farkları 2022 ve 2023'te nasıl şekillenecek? İşte yeni memur maaşları, emekli maaşları ve ikramiyelerle ilgili bilgiler...

Hükümet ile memur sendikaları, 6.4 milyon memur ve memur emeklisinin beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde anlaştı. Buna göre, memur ve memur emeklisine gelecek yılın ilk yarısı için yüzde 5+enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 7+enflasyon farkı zam yapıldı. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı olmak üzere toplamda yüzde 14'lük bir artış yapılacak.

SON DAKİKA 3600 EK GÖSTERGE TAMAMLANACAK

Sendika üyesi 2 milyon memurun 135 lira olan sözleşme ikramiyesi de 400 liraya çıktı, 3600 ek gösterge ilk defa mutabakat metnine girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 için verilen yüzde 8+6 zammın memur ve memur emeklisine bugüne kadar verilen en yüksek zam söyledi. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusunun bu sözleşme döneminde tamamlanacağı müjdesini de verdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yapılan zammın en düşük devlet memuru maaşında yüzde 28'lik iyileştirme anlamına geldiğini söyledi.

11 HİZMET KOLU İÇİN SIKI PAZARLIK

Toplam 4.2 milyon memur ve 2.2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirlendiği toplu sözleşme görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün sendikalarla birlikte toplu sözleşme sonucunu açıkladı. Bakan Bilgin, sendikalarla pazarlığın kolay iş olmadığını, genel çerçevede uzlaşmaya varıldığını belirterek, "Büyük ölçüde uzlaşmayla buraya geldik. Hizmet kolları eksenli çalışmada tamamlanmayan konular var. Onlar da tamamlanıp imzalanır. Toplu sözleşmenin hangi zemin, şartlarda hazırlandığı göz önünde bulundurulmalı, salgın tehdidi ile karşı karşıyayken, yangın, sel felaketleri yaşanırken sözleşmeyi yapıyoruz. Türkiye ekonomisi büyüyor. Türkiye ekonomik olarak yoluna devam ediyor, arkasındaki gücü üretimden geliyor. Sanayi üst üste büyüyor. Enflasyon var, bunun yarattığı olumsuzluklara karşı da çalışanlarını koruyor" dedi.

İŞÇİ ZAMMINDA TAKVİM FARKLI

İşçilerle imzalanan toplu sözleşmenin 2021 ve 2022 yılını kapsadığını anımsatan Bakan Bilgin, "Bugün 2022 ve 2023'ü kapsayan bir sözleşme imzaladık. Rakam, oranları kıyaslamak doğru olmaz, yıllar farklı" diye konuştu. Bakan Bilgin, ilk teklifte 2022 için yüzde 5+ enflasyon farkı önermiştik, ikinci altı ay için yüzde 6+ enflasyon farkı önerdiklerini anımsatarak, "İkinci teklifimizde 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı, 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı önerdik. 2023 yılı için Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yüzde 8 fark önerdik. İlk defa memur sendikalarıyla pazarlıkta yüzde 8'lik artış öneriliyor. Yıllık bazda yüzde 14 artış yaptık. Uzlaşma yaratacak en yüksek oranları içeren bir sözleşme oldu" dedi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINDA KÜMÜLATİF % 38.7 ARTIŞ

Sendika üyesi bekar idari hizmetler sınıfında 4.060 TL alan bir memurun maaşı gelecek yılın ilk yarısında 4.580 TL, ikinci yarısında da 4.900 TL'ye çıkacak. Bir sonraki yıl ise ilk yarıda 5.292 TL, ikinci altı ayda da 5.610 TL olacak. Böylece iki yıllık kümülatif artış yüzde 38.17 olacak. Bir mühendisin 7.359 TL olan maaşı gelecek yıl ilk yarıda 7.814, ikinci yarıda da 8.361 TL'ye çıkacak. 2023 yılında da ilk yarıda 9.030, ikinci altı ayda da 9.572 TL'ye yükselecek

SÖZLEŞME İKRAMİYESİ 400 TL'YE ÇIKTI

Bakan Bilgin, memur sendikalarının seyyanen zam taleplerine dikkat çekerek, "Onu karşılama konusunda bu zamları dikkate aldığımız zaman, uzlaşılan rakamları dikkate alınca onun uzlaşmadan çok ekonomik soruna dönüşmemesi için başka öneride bulunduk. 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesini doğrudan 2 milyon sendika üyesi çalışanlarımız 400 liraya çıkardık. Sözleşmeli çalışanlarda 3+1 ilkesini benimsedik. Yerel yönetimlerin çalışanlarına karşı haksızlıkları önlemek için düzenleme yapıldı" açıklamasını yaptı.

3600 EK GÖSTERGEDE İLK ADIM

Memur maaşlarıyla ilgili hem gelir hem de ikramiyelerini artıracak olan 3600 ek gösterge düzenlemesinde de ilk adım atıldı. Bakan Bilgin, Memur-Sen'in katıldığı çalışma grubuyla bu sözleşme kapsamında tamamlanmak üzere çalışma başlattıklarını duyurdu. Konuya ilişkin yasal düzenlemeyi Meclis'e taşıyacaklarını kaydetti.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİNDE % 262 ARTIŞ

Sendikalı memurlar gelecek yıl ocak-haziran döneminde 400 TL, temmuz-aralık döneminde de 428 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak. Bu tutar 2023 yılında ocak-haziranda 462 TL'ye, temmuz-Aealık'ta da 489 TL'ye çıkacak. Böylece toplu sözleşme ikramiyesindeki iki yıllık artış kümülatif yüzde 262'ye ulaşmış olacak.

SOSYAL HAKLAR İYİLEŞTİRİLİYOR

Kamu görevlilerinin tamamını ilgilendiren ve 11 hizmet koluna ilişkin zammın yanı sıra sosyal destekleri içeren taleplere yönelik müzakereler dün de sürdü. Ulaştırma, sağlık hizmet kollarında mesai ücretlerinde, aile yardımları başta olmak üzere sosyal yardımlarda artışlar değerlendirildi.

MEMUR-SEN: YÜZDE 28 İYİLEŞTİRME

Memur -Sen Başkanı Ali Yalçın, maaşlara yapılan artışın yüzde 28'lik iyileştirme anlamına geldiğini söyledi. Yalçın, şöyle konuştu: "İkinci yıl için yüzde 8'lik bir iyileştirme, bu anlamda beklentimizi de işaret etmektedir. Bu konuda yaptığımız görüşmelerde bu konuya ilişkimizin kaygımızın beklentimizin orana yansıtıldığını görüyoruz.

Diğer bir husus sözleşmeliler konusunda 2022 yılı içerisinde bu konuya ilişkin bir çalışma tamamlanacak. Sözleşmelilerin tamamının metnin içerisinde olması için özen göstereceğiz. Yine 3600 ek gösterge konusunda yine aynı şekilde çerçeve 2022 yılı içinde tamamlanacak şekilde uzlaşımız söz konusuydu."

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TARİHİ JEST

Koronavirüs pandemisi sürecinde büyük fedakârlıklar gösteren sağlık çalışanları için sözleşmede önemli bir ayrıcalık sağlandı. Yüz binlerce sağlık çalışanının sabit ek ödemelerine yüzde 20 oranında iyileştirme yapıldı.

SENDİKALAR YÜZDE 21 İSTEMİŞTİ

Sözleşme görüşmelerinde bu dönem birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

Kaynak: Sabah Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.