Memur ve emekli maaşlarına yaılacak zam bugün görüşülecek

Yılın son Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.

Masadaki en önemli konulardan biri memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan yıllık artış olacak. Öte yandan ülkemizde de görülen Omicron varyantıyla ilgili olarak da alınacak ek tedbirler Kabine'nin tartışacağı konular arasında yer alacak. Ayrıca fahiş fiyat artışlarıyla ilgili de değerlendirmelere yer verilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.