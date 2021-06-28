Memur temmuz zammı ne kadar? Memurlara temmuzda yüzde kaç zam yapılacak? Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayında zamlı maaş alacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. Milyonlarca memur da temmuz ayında maaşlarına kaç lira zam yapılacağını araştırıyor. Peki temmuzda memurlara kaç para zam yapılacak? Temmuz ayı memur zam oranı belli oldu mu?

Memur temmuz zammı ne kadar? Memurlara temmuzda yüzde kaç zam yapılacak? Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayında zamlı maaş alacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. Milyonlarca memur da temmuz ayında maaşlarına kaç lira zam yapılacağını araştırıyor. Peki temmuzda memurlara kaç para zam yapılacak? Temmuz ayı memur zam oranı belli oldu mu?

Milyonlarca memur ve emekli açıklanacak haziran ayı enflasyon oranlarına odaklandı. Enfaslyon rakamları belli olunca memurların ve emeklilerin alacağı temmuz zammı da netleşmiş olacak. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, Ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılıyor. Durum böyle olunca memurlar temmuz ayında zam farklarını merak etmeye başladı. Peki memur temmuz zam oranı ne kadar olacak? Memurların temmuz zammı ne kadar oldu? Memura temmuz zammı ne kadar yapıldı? Memurlara kaç para zam yapıldı?

MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?

Haziran ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. Şimdiye kadar açıklanan enflasyon oranlarına göre zam oranları ile ilgili tahminler ortaya çıktı. Mayıs ayı enflasyon verisi ile birlikte 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.39 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3.39 fark alacak. Haziran ayı zammı ile birlikte memur maaşlarında 400-500 lira gibi bir artış meydana gelebilir.

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?

Emeklilerin temmuz zamları da açıklanacak olan enflasyon rakamı ile netlik kazanacak. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda maaşlara 441 liraya kadar artış bekleniyor. Enflasyonun ilk altı aylık dönemde yüzde 7,67 oranında gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları Temmuz'da yüzde 7,67 oranında artacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.

HAZİRAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca kişi dört gözle haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. Peki haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyonunun 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ LİRA OLDUR?

En düşük memur maaşı da memurlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki en düşük memur maaşı kaç para oldu? Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL'den 4.542 TL'ye yükseldi.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR

Vali 14.835

Genel müdür (1/4) 14.914

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.839

Memur (Lisans - 9/1) 4.841

Öğretmen (1/4) 6.049

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.648

Başkomiser (3/1) 7.833

Polis memuru (8/1) 6.859

Uzman doktor (1/4) 9.314

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.868

Mühendis (1/4) 8.001

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.038

Araştırma görevlisi (7/1) 7.596

Vaiz (1/4) 6.285

Avukat (1/4) 7.639

En düşük memur maaşı 4.542

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.