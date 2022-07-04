Memur-Sen: Seyyanen zam yapılmalı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 'Enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması, maaşlar arası makasın büyümemesi için seyyanen zam yapılmalı' dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada haziran ayı enflasyonunun yüzde 4,95, ocak-haziran enflasyonunun yüzde 42,35 olarak açıklandığını, kamu görevlileri ve emekliler için maaş-ücret artışının ise toplamda yüzde 41,69 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Yalçın, "Son dönemlerde üretim ve tedarik zincirinde yaşanan problemler, dövizdeki dalgalanmalar ve küresel krizin yansımaları sonucu oluşan enflasyon, bir dünya sorunu haline gelmiştir. Bu durum fiyat artışlarına, kamu görevlilerinin maaşlarında kayıp oluşmasına neden olmuştur. Enflasyon rakamlarının büyüklüğü; alım gücünün küçüldüğünün ve sabit gelirlilerin ekonomik kayıplar yaşadığının göstergesidir. Son 6 aylık süreçte yaşanan beklenmedik fiyat artışları, kamu görevlilerinin maaş/ücretinde azımsanmayacak oranda kayıp oluşmasına neden olmuştur. Özellikle kira, emtia, enerji vb zorunlu harcama kalemlerindeki beklenmedik artışlar emekçinin cüzdanını yakmakta; başta kamu görevlilerimiz ve sabit gelirliler yaşanan artışları derinden hissetmektedirler. Özetle enflasyon, sadece rakam olmaktan çıkmış, maaş ve ücretleri eritmiş, alım gücünü ciddi oranda düşürmüş ve gelir dağılımındaki adaletsizliği maalesef büyütmüştür" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada haziran ayı enflasyonunun yüzde 4,95, ocak-haziran enflasyonunun yüzde 42,35 olarak açıklandığını, kamu görevlileri ve emekliler için maaş-ücret artışının ise toplamda yüzde 41,69 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Yalçın, "Son dönemlerde üretim ve tedarik zincirinde yaşanan problemler, dövizdeki dalgalanmalar ve küresel krizin yansımaları sonucu oluşan enflasyon, bir dünya sorunu haline gelmiştir. Bu durum fiyat artışlarına, kamu görevlilerinin maaşlarında kayıp oluşmasına neden olmuştur. Enflasyon rakamlarının büyüklüğü; alım gücünün küçüldüğünün ve sabit gelirlilerin ekonomik kayıplar yaşadığının göstergesidir. Son 6 aylık süreçte yaşanan beklenmedik fiyat artışları, kamu görevlilerinin maaş/ücretinde azımsanmayacak oranda kayıp oluşmasına neden olmuştur. Özellikle kira, emtia, enerji vb zorunlu harcama kalemlerindeki beklenmedik artışlar emekçinin cüzdanını yakmakta; başta kamu görevlilerimiz ve sabit gelirliler yaşanan artışları derinden hissetmektedirler. Özetle enflasyon, sadece rakam olmaktan çıkmış, maaş ve ücretleri eritmiş, alım gücünü ciddi oranda düşürmüş ve gelir dağılımındaki adaletsizliği maalesef büyütmüştür" dedi. DHA