DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İran'da rekor yükseliş: Koronavirüste en yüksek günlük can kaybı
Eski Alman futbolcu Müller hayatını kaybetti
CHP: Askerlerimiz Afganistan'dan çekilmeli
Davutoğlu sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Arnavutluk'tan Afgan göçmenlerin transit geçişine yeşil ışık
Kılıçdaroğlu sel bölgesinde: Yaşanılanlardan ders çıkarmalıyız
Lübnan ordusu: Patlama yakıt deposunda meydana geldi
Öğrenciye de esnafa da tam destek
Memur-Sen, hükümetten yeni zam teklifi bekliyor
ÖTV düzenlemesinden sonra otomotivde marka marka güncel fiyatlar
Öğrencileri bilimin merkezine oturtacak
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi
Manisalı depremzedeler için yapılan konutlar tamamlandı
Afganistan hükümeti duyurdu: Yönetimin devri için Taliban’la görüşeceğiz
Bakan Yanık açıkladı: Yarın hesaplara yatıyor

TIMETURK / EKONOMİ / Memur-Sen, hükümetten yeni zam teklifi bekliyor

Memur-Sen, hükümetten yeni zam teklifi bekliyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu ilk zam teklifinin beklentilerini karşılamaktan uzakta olduğunu belirterek, 'Biz müzakereleri başlatacak ve üzerinde pazarlık yapabileceğimiz yeni bir teklif bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

1 Saat Önce
2021-08-15 13:38:17
Memur-Sen, hükümetten yeni zam teklifi bekliyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu ilk zam teklifinin beklentilerini karşılamaktan uzakta olduğunu belirterek, "Biz müzakereleri başlatacak ve üzerinde pazarlık yapabileceğimiz yeni bir teklif bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümetin 6. Dönem Toplu Sözleşme'de ilk zam teklifini sunmasının ardından konfederasyonda yürütülen istişareler kapsamında il temsilcileri Ankara'da toplandı.
Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, bağlı sendikaların genel başkanları ile il temsilcilerinin katıldığı 34. İl Temsilcileri Toplantısı'nda, sözleşme görüşmelerinde izleyecek yol haritası tartışıldı.

Toplantının açılışında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Hükümetin sunduğu ilk teklif beklentilerimizi karşılamaktan uzakta. Biz müzakereleri başlatacak ve üzerinde pazarlık yapabileceğimiz yeni bir teklif bekliyoruz." dedi.

"19 Ağustos eylem yapılması kararlaştırıldı"

Memur-Sen 34. İl Temsilcileri toplantısında, şu kararlar alındı:
"12 Ağustos'ta kamu işvereni tarafından sunulan teklifi kabul etmiyor, 'en kısa sürede' ve 'müzakeresi yetişebilecek' nitelikte, 'yeni, makul, adil ve müzakere etmeyi gerektirecek' teklif bekliyoruz. Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımızın görüşme ve müzakerelerde de ifade ettiği şekilde bürokrasinin, siyasetin ve kurumların kamu görevlilerinin emeğine değer verme noktasında özel bir gayret göstermesi gerektiğini bir kez daha tekrar ediyoruz. Bu tespit ve kararların yanında, kamu işvereninin tekliflerimize olumlu bakış üretmesine ve imzaya davet içeren teklifler getirmesine katkı sunmak, sürece olumlu katkı sağlamak ve kamuoyunun konuya dair farkındalığını artırmak, makul olan tekliflerimizin kabulü için demokratik hakkımızı kullanmak amacıyla 19 Ağustos saat 18.00'de Ankara'da eylem yapılması, süreç içerisinde atılacak olumlu adımlara göre de yeniden değerlendirme yapması."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş