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TIMETURK / EKONOMİ / Memur-Sen: 'Ek zam' şart olmuştur

Memur-Sen: 'Ek zam' şart olmuştur

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon rakamlarının ardından 'Ek zam şart olmuştur' açıklamasını yaptı. Yalçın, '15 Ocak’ta maaşlara yansıyacak şekilde Ek Protokol ile Ek Zam/İlave Ödeme yapılması için kararlı duruşumuzu yineliyor, şu an itibariyle hükümetin de irade ortaya koymasını bekliyoruz.'' dedi.

1 Saat Önce
2022-01-03 11:40:39
Memur-Sen: 'Ek zam' şart olmuştur

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dah açıklama geldi. Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ek zam şart olmuştur" dedi.

Yalçın'ın paylaşımları şu şekilde:
''Ek zam şart olmuştur. TÜİK tarafından açıklanan %13,58 Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte; yıllık enflasyon %36,08'i buldu. 2021 Temmuz-Aralık enflasyonu %25,48 ve kamu görevlilerinin 2022 Ocak maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı %22,48 olarak belli oldu.

Kısacası Aralık ayı enflasyon rakamları göstermektedir ki; 'hedefler tutmadı, tahminler şaştı.' Covid-19 pandemisinin de etkisiyle; küresel ve bölgesel ekonomide yaşanan hareketlilik, enflasyonu yukarı yönlü, alım gücünü ise aşağı yönlü hareket ettirmeye devam ediyor.

Mutabakatsızlıkla sonuçlanan ve K.G. Hakem Kurulu kararı ile 2021 için %3+%3 oranındaki artışlar; enflasyona sadece yenilmedi, ezildi. Enflasyon farkı memurun düşen alım gücünü yükseltmek için asla yeterli değildir. Şimdi kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme zamanıdır.

Diğer taraftan, 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında ekonomide yaşanan dalgalanmalar sonucu kur ve enflasyon artarken maaşlar erimeye, gelir dağılımında adaletsizlik büyümeye devam etti. Nitekim buna bağlı olarak yeni yılla birlikte, zamlar da peş peşe gelmeye devam ediyor.

Yeni yılla birlikte; doğalgaza, elektriğe, benzine, motorine, MTV ve ÖTV'ye, harçlara, vergilere, toplu taşımaya ve bunun yanında gıda ürünlerine azımsanmayacak oranda zam yapıldı. Bu gerçekler görülmeli, 'Ek Protokol' ile ilave ödeme yapılarak kayıplar telafi edilmelidir.

Asgari ücrete yapılan %50 zam sahada memnuniyet üretmişken, aynı zorluklarla geçim mücadelesi veren kamu görevlileri ve emeklileri görmezden gelinemez, vergi muafiyetinin 'yeterli zam' olarak gösterilmeye çalışılması da kabul edilemez.

Vergi muafiyetinin eşit gelir artışı sağlamadığı yaptığımız analizler sonucunda herkes tarafından anlaşılmıştır. Yine, alım gücündeki kaybın enflasyon farkı ödemesiyle telafi edilemeyecek olduğu da net olarak bilinmelidir.

Bu itibarla, 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak şekilde Ek Protokol ile Ek Zam/İlave Ödeme yapılması için kararlı duruşumuzu yineliyor, şu an itibariyle hükümetin de irade ortaya koymasını bekliyoruz.''

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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