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TIMETURK / EKONOMİ / Memur-Sen'den zam tepkisi: Ateşi alır ama közü söndürmez

Memur-Sen'den zam tepkisi: Ateşi alır ama közü söndürmez

Memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranına Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan tepki geldi. Yalçın açıklamasında, 'Zam ateşi alır ama közü söndürmez' ifadelerini kullandı.

4 Saat Önce
2022-01-04 07:41:01
Memur-Sen'den zam tepkisi: Ateşi alır ama közü söndürmez

Milyonlarca memurun merakla beklediği zam oranları dün belli oldu. Zam oranına Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan ilk tepki geldi. Yalçın konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"GEREKLİ GİRİŞİMLERİ YAPTIK"

Vatandaşların alım gücünün düştüğüne dikkat çeken Başkan Ali Yalçın, "Bugün açıklanan enflasyon oranıyla, sürekli olarak dile getirdiğimiz; eylül ayından itibaren kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerindeki alım gücü kayıpları gün yüzüne çıkmıştır. Özellikle toplu sözleşme sonrası etkisini gösteren fiyat artışlarının oluşturduğu alım gücü kayıpların giderilmesi için hükümet nezdinde gerekli girişimleri yaptık." ifadelerine yer verdi.

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"SEYYANEN OLMASINI İSTEDİK"

Zammın seyyanen olmasını istediklerini söyleyen Yalçın, "Ek zam/ilave ödeme teklifimizin bütün kamu görevlilerine eşit yansıması için "seyyanen" olmasını istedik. Hükümet tarafından ek zam gündeme almış ancak sadece %2,5'lik bir artış yapılmıştır! Ocak ayı itibariyle maaşlara yansıyacak olan %22,48'lik enflasyon farkının toplu sözleşme hükmü sonucu olduğu, ocak zammı olan %5'in ise toplu sözleşme kararı gereği olduğu unutulmamalıdır. Hükümet tarafından yapılan ilave zam ile birlikte, ilk altı ay için maaş ve ücretlerde %30,5'lik bir artış olacaktır." ifadelerini kullandı.

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"ATEŞİ BİR MİKTAR ALIR AMA KÖZÜ SÖNDÜRMEYE YETMEZ"

Memurların memnun olmadığını belirten Yalçın, "% 30,5'lik artış, ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez. Bir an önce ekonomideki dalgalanmayı durdurmak, yükselen fiyatları indirmek gerekir. Bir kez daha ifade ediyoruz ki; sabit gelirliler için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. Memur-Sen olarak; gelir dağılımında adaleti sağlama ve kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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