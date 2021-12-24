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TIMETURK / EKONOMİ / Memur-Sen'den hükümete çağrı

Memur-Sen'den hükümete çağrı

Memur-Sen Konfederasyonu, kamu görevlilerinin gelir kaybının giderilmesi ve alım gücünün tekrar yükseltilmesi için hükümete çağrıda bulundu

1 Saat Önce
2021-12-24 22:55:54
Memur-Sen'den hükümete çağrı

Memur-Sen'den "Çağrımızdır" başlığı altında yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "ekonomik bağımsızlık savaşı" olarak nitelediği yeni ekonomi politikaları ile uygulanan finansal tedbirlerin, toplumun bütün kesimlerince sahiplenilerek, kısa sürede etkili sonuçlar doğurduğuna şahit olunduğu belirtildi.

Memur-Sen'den çağrı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, söz konusu mücadelenin sürdürülebilmesi adına özellikle kamu görevlilerinin eylül ayından itibaren yaşanan finansal istikrarsızlık nedeniyle maruz kaldığı gelir kaybının giderilmesi ve alım gücünün tekrar yükseltilmesi noktasında hükümete çağrıda bulunuyoruz. Diğer taraftan, döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesi ile birlikte iş dünyası ve esnaf kesimine, başta zorunlu harcama sepetleri olmak üzere maliyetlerin azalmasını fiyatlara yansıtmalarını ve dolayısıyla sabit gelirli vatandaşları mağdur etmemeleri çağrısında bulunuyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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