Memur-Sen açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 263 lira, yoksulluk sınırı ise 14 bin 534 lira oldu.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Nisan 2022'de Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 263 lira, yoksulluk sınırı ise 14 bin 534 lira olarak tespit edildi.

Yapılan araştırmaya göre Nisan 2022'de Mart 2022'ye göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 13,87'lik bir artış yaşandı. Nisan ayında mart ayına göze çarpan en büyük artışlar yüzde 69,3 artışla kuru soğan, yüzde 45,27 artışla marul, yüzde 42,26 artışla domates, yüzde 41,1 artışla patates, yüzde 36,78 artışla toz şeker; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 21,43 azalışla salatalık, yüzde 15,42 azalışla kabak, yüzde 2,98 azalışla patlıcan, yüzde 1,31 azalışla bebek maması madde fiyatlarında yaşandı.

ULAŞIM VE GİYİM FİYATLARI ARTTI

Nisan ayında mart ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 7,97'lik bir artış olduğu belirlendi. Mart ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 21,72 artışla metro ücreti, yüzde 20,89 artışla taksi ücreti, yüzde 18,33 artışla dolmuş ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında mart ayına göre düşüş gözlemlenmediği tespit edildi.

Nisan ayında mart ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 8,32'lik bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında mart ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 21,01 artışla takım elbise, yüzde 16,83 artışla ceket, yüzde 14,56 artışla gömlek, yüzde 13,35 artışla ayakkabı madde fiyatlarında oldu.

Nisan ayında mart ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 12,38'lik bir artış gözlenirken; barınma madde fiyatlarında ise yüzde 1,96'lık bir artış oldu. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 6,65'lik bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Mart ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 14,23 artışla su faturası madde fiyatlarında olduğu gözlendi.

Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 3,13'lük bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında mart ayına göre değişimin yüzde 10,76 artışla yazım ve çizim kağıtları, yüzde 9,06 artışla futbol topu, yüzde 8,04 artışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında mart ayına göre yüzde 3,91 azalışla bilgisayar, yüzde 2,67 azalışla resim boyaları fiyatlarında değişim gözlemlendi.

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Nisan ayında mart ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 4,58'lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında mart ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 20,36 artışla cep telefonu görüşme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi.

Nisan ayında mart ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 1,67'lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,78 artışla ameliyat ücreti; yüzde 0,32 azalışla derece fiyatlarında olduğu tespit edildi.

Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 2,03'lük bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında mart ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 10,94 artışla makyaj malzemeleri, yüzde 9,92 artışla deodorant madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında mart ayına göre yüzde 8,12 azalışla bebek bezi, yüzde 7,33 azalışla saç bakım ürünleri madde fiyatlarında değişim gözlemlendi.

Bu yıl için 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücret Memur-Sen'in 5 bin 263 lira olarak açıkladığı açlık sınırının 1010 lira gerisine düştü. Asgari ücretli Memur-Sen'in yoksulluk sınırına ise yaklaşamadı. Memur-Sen'in açıkladığı 14 bin 534 liralık yoksulluk sınırı asgari ücretin 10 bin 281 lira gerisinde kaldı.