Memur olmak isteyenler dikkat! Alımlar başladı, işte ilanlar
Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor. Devletin tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor.
2021-10-16 10:27:55
Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. İtfaiyeden akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar onlarca kadro açık halde bekliyor.
İşte personel aranan kadrolar
İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 15.10.2021
10 personel alınacak
Giresun Alucra Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 15.10.2021
6 personel alınacak
Çankırı Çardaklı Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 20.10.2021
2 personel alınacak
Ticaret Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 20.10.2021
16 personel alınacak
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan Fon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 19.11.2021
7 personel alınacak
ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 15.10.2021
3 sözleşmeli personel alınacak
Samsun Bafra Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 12.11.2021
27 personel alınacak
Yüksek Seçim Kurulu Açıktan Personel Alım İlanı 18.10.2021
90 personel alınacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 12.11.2021
150 personel alınacak
Adıyaman Samsat Belediyesi Memur Alım İlanı 03.11.2021
1 personel alınacak
Burdur Tefenni Belediyesi Memur Alım İlanı 15.11.2021
4 personel alınacak
Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı 20.10.2021
47 personel alınacak
Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 12.11.2021
60 personel alınacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yard. Alım İlanı 26.10.2021
10 personel alınacak
ÇSGB Çalışma Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı 07.11.2021125 personel alınacak
Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Giriş Sınavı 28.10.2021
30 personel alınacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 26.10.2021
6 sözleşmeli personel alınacak
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 15.10.2021
5 personel alınacak
Adalet Bakanlığından Personel Alımı 10.11.2021
1000 personel alınacak
Kaynak: Hürriyet Gazetesi
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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