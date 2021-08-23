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TIMETURK / EKONOMİ / Memur maaş zammı ne kadar oldu? 2022-2023 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Memur maaş zammı ne kadar oldu? 2022-2023 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam oranları belli oldu. 2022 ve 2023 memur zam oranını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Memur maaş zammı ne kadar oldu? 2022-2023 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

20 Dakika Önce
2021-08-23 16:07:23
Memur maaş zammı ne kadar oldu? 2022-2023 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam oranları belli oldu. 2022 ve 2023 memur zam oranını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Memur maaş zammı ne kadar oldu? 2022-2023 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunda memur ve memur emeklilerine verilecek zam miktarı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarında memur ve memur emeklilerine ne kadar zam yapılacağını kamuyou ile paylaştı.

Memur maaş zammı ne kadar oldu?

4.2 milyon memur ile 2.2 milyon memur emeklisinin zam pazarlığında yeni zam oranları, 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Bilgin, açıklanan rakamların Türkiye için önemine değinerek, toplu sözleşmenin imzalanma şartlarının ve içinden geçirilen koronavirüs salgını, yangın ve sel baskınlarının getirdiği koşulların da dikkate alınması gereğini hatırlattı.

Memur maaşı zamları hakem kuruluna gidecek mi?

Bakan Bilgin, zam oranları açıklamadan önce yaptığı konuşmada, sendikalar ile genel çerçevede anlaşıldığını, bazı konuların tamamlanamadığını ancak bugün akşam saatlerine kadar imza işlemlerinin tamamlanacağını bildirdi.

3600 ek gösterge açıklaması

3600 ek gösterge ile ilgili bir çalışma grubu oluşturulacak. 3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır. Yapılan çalışması Meclis'e taşıyacağız.

Sendikalar ne istemişti?

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış talep etti. Hükümet, 2022 için yüzde 5 artı yüzde 6, 2023 içinse yüzde 6+6 ve enflasyon farkı teklifinde bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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