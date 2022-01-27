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TIMETURK / EKONOMİ / Memur maaş zam farkı ne zaman yatacak? Memur maaş farkı son dakika gündem

Memur maaş zam farkı ne zaman yatacak? Memur maaş farkı son dakika gündem

Memur maaş zam farkı ne zaman yatacak? Memur maaş farkının ne zaman yatacağını merak edenler araştırmalara başladı. Milyonlarca memurun beklediği zam farkının ertelenmesi üzerine ücretin ne kadar olduğu da sorulmaya başlandı. Ocak ayında verileceği belirtilen maaş farkının Şubat ayına sarkması da hangi günde maaşların verileceği konusunu doğurdu. İşte son dakika memur maaş farkı günü...

59 Dakika Önce
2022-01-27 21:37:11
Memur maaş zam farkı ne zaman yatacak? Memur maaş farkı son dakika gündem

Memur maaş zam farkı ne zaman yatacak? Memur maaş farkının ne zaman yatacağını merak edenler araştırmalara başladı. Milyonlarca memurun beklediği zam farkının ertelenmesi üzerine ücretin ne kadar olduğu da sorulmaya başlandı. Ocak ayında verileceği belirtilen maaş farkının Şubat ayına sarkması da hangi günde maaşların verileceği konusunu doğurdu. İşte son dakika memur maaş farkı günü...

Memur maaş zam farkı ne zaman yatacak?

15 Ocak günü memur maaşlarının yatırılmasının ardından zam farklarının yatırılması da bekleniyordu.Meclisten geçmesi beklenen ücretin ardından 27-28 Ocak arası maaş farklarının yatırılması bekleniyor.

Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı 25-28 Ocak tarihleri arasında verilecek.

SSK emeklilerinin zamlı maaşı 17-26 Ocak tarihleri arasında verilecek. .

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