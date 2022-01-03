Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına sayılı saatler kala Memur enflasyon farkı ne kadar? Öğretmen, polis enflasyon farkı zammı yüzde kaç? sorusu milyonlarca memur tarafından sorulmaya başlandı. Milyonlarca memur ve emeklinin enflasyon farkı 3 Ocakta TÜİK tarafından açıklanan verilerin açıklanmasıyla netlik kazanacak. Memur ek zamlarının ne kadar olacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına sayılı saatler kala Memur enflasyon farkı ne kadar? Öğretmen, polis enflasyon farkı zammı yüzde kaç? sorusu milyonlarca memur tarafından sorulmaya başlandı. Milyonlarca memur ve emeklinin enflasyon farkı 3 Ocakta TÜİK tarafından açıklanan verilerin açıklanmasıyla netlik kazanacak. Memur ek zamlarının ne kadar olacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

2022 memur maaşlarındaki enflasyon farkı oranının ne kadar olacağı bugün belli oluyor. Memur ve emeklilerin gözü açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranlarında. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılının aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. 10'da açıklanan rakamlarla memur enflasyon zam oranları belli olacak.

Memur enflasyon farkı ne kadar?

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarına yüzde 5 zam olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emeklisine yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak. Aralık enflasyon oranları henüz açıklanmadı. Rakamlar saat 11.00'de açıklanacak.

Öğretmen, polis enflasyon farkı zammı yüzde kaç?

Son yapılan toplu sözleşmeye göre memurlar bu ay yüzde 5 zam alacak. 6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyon farkı beklenirken bu durumun gerçekleşmesi halinde 2022 memur zammı 5+16.91 olarak hesaplanacak. Böylelikle memur maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 21.91'i bulacak.

Memur ek zam ne kadar olacak?

Memur ek zam görüşmelerinde 2 olasılık bulunuyor;

1- Memur zamlarına ilişkin en çok konuşulan konulardan biri seyyanen zam konusu masada. Memur maşlarında doğruda iyileştirme yapılabilir.

2- Sözleşemde belirtilen yüzde 5'lik zam oranının artırılması ve enflasyon farkının yansıtılması ile memur maaşlarında artışa gidilebilir.

2022 memur ek zam kaç TL?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati memur ek zamlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nebati açıklamasında şunları dedi: "Memura ve ekmeliye ek zam, enflasyonist ortamlarda en çok etkilenenler sabit gelirliler. Sabit gelirlilerin hak ve hukukunu koruyacak tedbirler almamız gerekiyor. Bu konuda geri adım atmayız. Memurumuz bugüne kadar hep koruduk. 19 yılda hep pozitif yönde koruduk. Korumaya devam edeceğiz. Ücretlileri de korumaya devam edeceğiz. Memurlarımıza zaten ek artışlar yapıldı, bize teşekkür ediyorlar."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.