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Memur/emekli maaşı zammı 3 Ocak'ta belli olacak
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TIMETURK / EKONOMİ / Memur/emekli maaşı zammı 3 Ocak'ta belli olacak

Memur/emekli maaşı zammı 3 Ocak'ta belli olacak

Memur ve emeklilerin gözü yeni yıl zammında. Ocak ayında memur ve emekliye yapılacak zam tutarı, açıklanacak enflasyon oranlarıyla netleşecek.

1 Saat Önce
2021-12-27 22:02:05
Memur/emekli maaşı zammı 3 Ocak'ta belli olacak

Memur ve memur emeklisi dört gözle 2022 yılında yapılacak zam oranını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının Aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Türk Telekom

Böylece milyonlarca memur ve emeklisine yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarına yüzde 5 zam olacak.

SSK ve Bağ-kur emeklilerinin de zam oranları 3 Ocak'ta belli olacak.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim Üyesi Mehmet Merve Özaydın, asgari ücret artışlarında olduğu gibi emeklileri de memurları da memnun edecek bir rakamın oluşacağını düşündüğünü söyledi.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor. TRTHaber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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