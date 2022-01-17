Memur ek zam ne zaman yatacak? (Öğretmen-polis-hemşire) ek zam farkı ne kadar olacak? Milyonlarca memur maaşlarına yapılacak ek zammın ne kadar olacağını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada memurlara dönemlik zamma ek yüzde 2,5 oranında zam yapıldığını açıkladı. 2022'nin ilk maaşlarını alan memurlar ek zammın hesaplarına yatmadığını gördü. Peki yüzde 2,5'luk zam hesaplara ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire ek zam Ocak'ta yatacak mı?

Milyonlarca memurun gözü kulağı maaşlarına yapılcak zam oranının belli olmasındaydı. Geçtiğimüz günlerde zam oranı belli oldu ve memurlar 2022'nin ilk maaşlarını aldı. Ancak ek zam oranı maaşlara yansımadı. Memur ek zam ne zaman yatacak? (Öğretmen-polis-hemşire) ek zam farkı ne kadar olacak? sorusu pek çok memur tarafından sorulmaya başlandı. İşte memur ek zamlarına ilişkin detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan memurların merakla beklediği 2022 zam oranını Kabine Toplantısı'ndan sonra duyurdu. Erdoğan açıklamasında şunları söyled: "Memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkararak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar için 115 lira, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir." Bu açıklamaların ardından memurlar maaşlarının ne kadar olacağını merakla beklemeye başladı. İlk maaşını alan memurlar yüzde 2.5 oranında zammın ne zaman hesaplara yatacağını merak eder oldu.

Memur ek zam ne zaman yatacak?

TBMM Genel Kurulunda önemli konuların görüşülmesine bu hafta devam edilecek. TBMM'nin gündeminde memur maaşlarına yapılacak yüzde 2.5 oranında zam da var. 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Düzenlemeyle, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek. 15 Ocak'a yetişmeyen ek zam maaş farkının bir kaç gün gecikmeli olarak memurların hesabına yatırılması bekleniyor. Her yın 15'inde maaşlarını alan memurlara ek zam ödemesi 18-19 ve 20 Ocak tarihhleri arasında yatabilir.

(Öğretmen-polis-hemşire) ek zam farkı ne kadar olacak?

Memurların ek zam farkı maaş oranlarına göre değişkenlik göstermektedir. Ortalama bir maaş alan memurun ek zam farkının 200 lira cicarında olacağı tahmin ediliyor.

Memur ek zammı 15 Ocak'tan sonraya kaldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü personel ödemelerine dair KBS duyurusunu tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdi. Gönderilen yazıda "Katsayı artışından kaynaklanan fark maaş ve ilave artış hesaplaması Ocak Ayının 15 inden sonra kullanıma açılacak olup, bu hususla ilgili ayrı bir duyuru yapılacaktır." denildi. Bu yazıya göre hem 14 günlük maaş farkları ve hem de yüzde 2,5'luk zamdan kaynaklı maaşlar için 15 Ocak'tan sonra ayrıca bir duyurusu yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.