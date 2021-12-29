Meksika, 2023'ten itibaren petrol ihracatını durdurma kararı aldı

Meksika, Andres Manuel Lopez Obrador'un milliyetçi hükümetinin yerel akaryakıt pazarında kendi kendine yeterliliğe ulaşma stratejisinin bir parçası olarak 2023'te ham petrol ihracatını sona erdirmeyi planlıyor.