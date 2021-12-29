Meksika, 2023'ten itibaren petrol ihracatını durdurma kararı aldı
Meksika, Andres Manuel Lopez Obrador'un milliyetçi hükümetinin yerel akaryakıt pazarında kendi kendine yeterliliğe ulaşma stratejisinin bir parçası olarak 2023'te ham petrol ihracatını sona erdirmeyi planlıyor.
2021-12-29 01:08:36
Meksika'nın devlete ait üreticisi Pemex olarak bilinen Petroleos Mexicanos, ertesi yıl yurtdışındaki müşterilere satışlarını durdurmadan önce 2022'de ham petrol ihracatını günde 435 bin varile indirecek.
Meksika, benzin ve dizel gibi pahalı rafine ürünleri ithal etmek yerine yerel yakıt üretimini genişletme girişiminin bir parçası. Meksika şu anda tükettiği yakıtların çoğunu ABD rafinerilerinden satın alıyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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