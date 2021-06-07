Mehmet Yaşar Başarısının Sırlarını Paylaşarak Gençlere İlham Verdi

Geliştirdiği başarılı projelerle tanınan iş insanı Mehmet Yaşar, Londra’da yaşayan ve buradan çalışmalarını sürdüren genç yaşına rağmen başarılı bir iş insanı olmasının arkasındaki sırları açıkladı.

Asla Vazgeçmem

Mehmet Yaşar ”Benim inatçı bir insan olduğumu söyleyen insanların bilmediği bir şey var, ‘ ben vazgeçmek nedir bilmem' . O nedenle de başarana kadar uğraşırım. O başarıya ulaşmak için gereken her türlü legal yolu denerim. Bu bilgisayar programı yazmak gibidir. İstediğin sonucu alana kadar akış diagramında kodları değiştirirsin. Ama sonuçta o programdan o sonucu alırsın. Ben de hayata karşı böyle bakıyorum. İstediğim sonucu alana kadar kodları değiştirip yeniden deniyorum.” Diyerek kendisinde olan meziyetin, inatçılık değil azim olduğunu ifade etti.

Zorluklar Beni Yıldırmaz Tam ters Etki Yapar

Mehmet Yaşar, “Zorlukların kendisini vazgeçirmeye yetmediğini, “ zorluklar bana ters etki yapar. Bir başarımın önünde pek çok zorluk çıkıyorsa demek ki o işi başarmalıyım der, daha çok çalışırım. Anlayacağınız zorluklar beni daha fazla çalışmam için motive eden unsurlardır. Ben işlerimin kolay sonuca gitmesinden rahatsız olurum O zaman mutlaka bir eksiklik olur çünkü. Ama zorluklar eksikleri daha net görmeme yardımcı olur. Ben zor işlerin adamıyım.” Şeklindeki sözleri ile zorlukları kendine motivasyon kaynağı olarak gördüğünü söyledi.

Daha İyi Nasıl Yapabilirdim? Diye Düşünürüm

Mehmet Yaşar, bu kadar dinamik olmasını da “Ben aslında yetinmeyi pek bilmeyen bir insanım Yani iş alanında öyleyim. Bir projeyi geliştirmek ve onu güzelce uygulamak bana yetmez. Hep ‘daha iyi nasıl yapabilirdim?' diye düşünür dururum. Bu nedenle de daima yeni projeler üretir ve hayata geçiririm. Bu sayede iş hayatındaki dinamizmi yakaladım ve sürdürüyorum. Bu başarının arkasında itici güç olarak bu anlayış var. “ diyerek açıklıyor.

Ailemin Desteğini Her Zaman Hissettim

“Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözünü ben kabul etmiyorum Eşim ve çocuklarım benim arkamda değil her zamana yanımda oldular. Bana olan desteklerini her zaman hissettim.” Diyen Mehmet Yaşar, aile bağlarının da başarısında çok büyük etkisi olduğunu vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.