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TIMETURK / EKONOMİ / MediaMarkt CLUB 2 milyon kullanıcıya ulaştı

MediaMarkt CLUB 2 milyon kullanıcıya ulaştı

MediaMarkt, Türkiye'de sadakat programı olarak 2019'da hayata geçirdiği MediaMarkt CLUB’la hedefi daha fazla kullanıcıya ulaşıp fırsatlardan yararlandırmayı amaçlıyor.

4 Saat Önce
2021-07-25 12:11:46
MediaMarkt CLUB 2 milyon kullanıcıya ulaştı

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MediaMarkt Türkiye, teknolojiseverlere hediye çekleri ve özel indirimler sunduğu sadakat programı MediaMarkt CLUB'ın 2 milyon üyeye ulaştığını duyurdu.

MediaMarkt açıklamasına göre şirket, bir yandan mağazalar açarak Türkiye'deki yatırımlarını sürdürürken bir yandan da teknolojiseverler için hayata geçirdiği özel hizmetlerle 'en iyi deneyimi sunma' iddiasını kuvvetlendiriyor.

Bu kapsamda bundan 3 yıl önce hayata geçirilen ve sunulan cazip fırsatlarla hizmetlerin bir araya toplandığı sadakat programı MediaMarkt CLUB, bugün Türkiye'de 2 milyon kullanıcıya ulaştı.

MediaMarkt CLUB, bugün yine aynı alanda ülkenin en büyük programı konumunda ve bu çıtayı daha da yukarıya taşımayı hedefliyor

- Üyeler 200 binden fazla kez CLUB avantajından yararlanarak indirimli alışveriş yaptı

Verilen bilgiye göre, MediaMarkt CLUB'ı mağazalardan mediamarkt.com.tr'ye, çağrı merkezinden mobil uygulamaya kadar MediaMarkt'ın olduğu her yerde kullanabilen tüketiciler, bu sayede kendilerine özel indirimlerden ve hediye fırsatlarından yararlanabiliyor.

Bunların arasında doğum gününe özel indirimler, Aldıkça Kazan gibi 3, 6, 9 veya 12'nci alışverişe özel indirim ve hediye fırsatları da bulunuyor.

Yapılan alışveriş tutarına bağlı olarak değişkenlik gösteren indirim ve hediye çeki kullanıcıya sunulurken şirket, tüm bu fırsatlarına ek olarak her yıl CLUB Günleri düzenleyerek sadece CLUB'lılara özel fırsat günleri gerçekleştiriyor.

Üyeler bugüne kadar 200 binden fazla kez CLUB avantajından yararlanarak indirimli alışveriş yaparken, 100 bin kez CLUB faydası kullanıldı, 1.5 milyon fatura dijital olarak saklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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