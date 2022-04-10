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Meclis'in çay ocağında zam: Türk kahvesi 2 lira oldu
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TIMETURK / EKONOMİ / Meclis'in çay ocağında zam: Türk kahvesi 2 lira oldu

Meclis'in çay ocağında zam: Türk kahvesi 2 lira oldu

Meclis'te çay ocaklarındaki ürünlere yapılan zam sonucu Türk kahvesi 1.5 TL’den 2 TL’ye çıktı. Soda 1.75 TL’den 2 TL’ye yükseldi.

1 Saat Önce
2022-04-10 13:32:41
Meclis'in çay ocağında zam: Türk kahvesi 2 lira oldu

Ekonomik zorluklar Türkiye'nin en önemli sorunu olmaya devam ediyor. Enflasyon rakamları yüzde 60'ı geçerken vatandaşın yaşadığı sorunların çözümü için gözlerin çevrildiği Meclis'te de fiyatlar artmaya başladı.

Meclis İdaresi tarafından çay ocaklarındaki ürünlere zam yapıldı. Yeni tarifede 50 kuruş olan çay ücreti değişmedi ama Türk kahvesi 1.5 TL'den 2 TL'ye çıktı.

Su 50 kuruştan 1 TL'ye, hazır kahve 1.25 TL'den 2 TL'ye, soda 1.75 TL'den 2 TL'ye yükseldi. .

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