Meclis'e sunuldu! Tapu harcına muafiyet kapıda

Yeni ev alındığında mülkün bedelinin yüzde 4'ü kadar ödenen tapu harcının alınmaması ile ilgili kanun teklifi görüşmeye açıldı.

TBMM'ye sunulan yeni tapu harcı muafiyeti düzenlemesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında kişinin kendisinin ikamet etmesi için aldığı evlerde ebeveyn başına 300 bin lira, çocuk başına ise 150 bin liralık bölümün tapu harcından muaf tutulması planlanıyor.

"TAPU MASRAFLARI SATIŞLARI DOĞRUDAN ETKİLİYOR"

Gayrimenkul sektöründen Özkan Aydemir, hazırlanan yeni tapu harcı muafiyeti ile ilgili açıklamalarda bulunarak, tapu masraflarının konut satışlarını doğrudan etkilediğini ve bu kapsamda yeni düzenlemeler ve teşvikler sağlanmasının vatandaşlar için önemli bir avantaj olacağını belirtti.

TAPU HARCI UYGULAMASI

Tapu harcı mülkün bedelinin yüzde 4'ü kadar ödeniyor. Ödenecek rakamın yüzde 2'sini alıcı yüzde 2'sini satıcı karşılıyor. Yani 250 bin liralık bir ev için 5'er bin liradan toplam 10 bin lira harç ödeniyor.

Sadece hibelerde ve belirli kurum, kuruluş ve kişilerde muafiyet devreye giriyor. Ancak bu muafiyetten yararlanmak için tapu işlemi sırasında muafiyete ilişkin belgeleri yanında bulundurmaları gerekiyor.

Kentsel dönüşümde de dönüşüm yasası kapsamında yapılan bir projeden ev alındığında tapu harcı ödenmiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.