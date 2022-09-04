MEB personel alımı ne zaman? MEB personel alımı başvurusu nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) aşçı ve yardımcı, şoför, temizlik personeli alımı yapacak. Peki MEB personel alım başvurusu nasıl yapılır? MEB personel alım başvurusu ne zaman? MEB personel alımı nereden başvurulur? MEB personel alımı başvuru şartları neler? İşte MEB personel alımı detayları…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre merkez teşkilatı birimlerinde 40 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Bakanlığın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, MEB'e KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak, merkez teşkilatı birimlerinde görev yapacak 2 aşçı, 4 aşçı yardımcısı, 8'i kadın 24 temizlik personeli ve 10 şoför olmak üzere toplam 40 sözleşmeli personel alınacak. Peki MEB personel alım başvurusu nereden yapılır? MEB personel alımı başvurusu ne zamana kadar?

MEB personel alım başvuruları

Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) çalışmak isteyen vatandaşlar, “MEB personel alımı başvuru şartları neler?” sorusuna yanıt arıyorlar. MEB'in personel alım ilanının detayları ve başvuru şartlarına Resmi Gazete'den ulaşılabiliyor.

MEB personel alım başvuruları nasıl yapılır?

Başvurular e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden 12-16 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.

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