MB rezervleri 104 milyar 69 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre gerçek ve tüzel kişilerin döviz mevduatları 9 Temmuz haftasında yeniden 228 milyar doların üzerine çıktı.

Döviz mevduatları 9 Temmuz haftasında yeniden 228 milyar doların üzerini gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre ilgili haftada gerçek ve tüzel kişilerin mevduatları 2,2 milyar dolar artışla 228,2 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Bireylerin döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış artış 288 milyon dolar oldu. Bu artışla bireylerin toplam döviz mevduatı 142,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

Tüzel kişilerin döviz mevduatları ise parite etkisinden arındırılmış veri dikkate alındığında 1,5 milyar dolar arttı ve 85,7 milyar dolara yükseldi.

Döviz mevduatlarının toplam mevduatlardaki payındaki yatay seyir 9 Temmuz haftasında da devam etti. Verilere göre toplam mevduatın yüzde 54,12'si döviz mevduatlarından oluştu.

Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 69 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 9 Temmuz itibarıyla 3 milyar 855 milyon dolar artarak 104 milyar 69 milyon dolara ulaştı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 9 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 964 milyon dolar artışla 62 milyar 583 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 2 Temmuz'da 59 milyar 619 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 892 milyon dolar artarak 40 milyar 595 milyon dolardan 41 milyar 487 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 855 milyon dolar artarak 100 milyar 214 milyon dolardan 104 milyar 69 milyon dolara yükseldi.

AA

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.