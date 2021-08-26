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TIMETURK / EKONOMİ / MB Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı

MB Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

23 Dakika Önce
2021-08-26 16:07:33
MB Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı

Yurt dışında yerleşikler geçen hafta 207,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 207,1 milyon dolarlık hisse senedi, 211,2 milyon dolarlık DİBS ve 1,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Ağustos ile biten haftada net 207,1 milyon dolarlık hisse senedi, 211,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Böylece yurt dışında yerleşikler geçen hafta 8 Ocak haftasından bu yana en yüksek tutarlı hisse senedi alımını yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Ağustos itibarıyla 22 milyar 395,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 20 Ağustos'ta 22 milyar 772 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 6 milyar 616,3 milyon dolardan 6 milyar 812,5 milyon dolara, ŞBS stokları da 226,4 milyon dolardan 229,2 milyon dolara çıktı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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