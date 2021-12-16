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TIMETURK / EKONOMİ / MB faiz kararını açıkladı, dolar 16 lira sınırına geldi

MB faiz kararını açıkladı, dolar 16 lira sınırına geldi

Merkez Bankası'nın (MB) 100 baz puanlık faiz indirimine ilk tepki olarak dolar/TL, 15,15 seviyesinden 15,66'ya kadar tırmanırken euro/TL ise 17,15'ten 17,60'lara çıktı.

3 Saat Önce
2021-12-16 14:26:02
MB faiz kararını açıkladı, dolar 16 lira sınırına geldi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), son 3 ayda olduğu gibi aralık ayında da faiz indirimlerine devam etti ve faizi 100 baz puan indirdi.

100 baz puanlık faiz indirimine ilk tepki olarak dolar/TL, 15,15 seviyesinden 15,66'ya kadar tırmanırken euro/TL ise 17,15'ten 17,60'lara çıktı.

Dolar dün günü 14,79 seviyesinde kapatmasının ardından bugün güne kapanış seviyesinde başladı. Sabah saatlerinde yükselişe geçen Dolar 15 sınırını geçerek rekor kırdı. Euro da aynı şekilde güne 16,74 ile başlamasının ardından ilerleyen saatlerde 17 sınırını geçti.

DOLAR NE KADAR?

Ekran Resmi 2021-12-16 14.27.43

 

Ekran Resmi 2021-12-16 14.43.04

Güne 14,81 ile başlayan Amerikan Doları, bugün saat 14:26itibarıyla %3,78 artışla 15,39 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,36, en yüksek 14,83 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,79 seviyesinde kapattı.

Dolar, gün içerisinde 15,68 seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

EURO NE KADAR?

Ekran Resmi 2021-12-16 14.27.49

 

Ekran Resmi 2021-12-16 14.43.17

Güne 16,7408 ile başlayan Euro, bugün saat 14:26itibarıyla %4,28 artışla 17,41 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,17, en yüksek 16,72 seviyelerini gören Euro, günü 16,71 seviyesinde kapattı.

Euro, gün içerisinde 17,72 seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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