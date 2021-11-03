MB’den piyasaya 80 milyar liralık repo ihaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 ve 10 Kasım vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 19 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira ve 59 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.