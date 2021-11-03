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TIMETURK / EKONOMİ / MB’den piyasaya 80 milyar liralık repo ihaleleri

MB’den piyasaya 80 milyar liralık repo ihaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 ve 10 Kasım vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 19 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira ve 59 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.

2 Saat Önce
2021-11-03 18:06:40
MB’den piyasaya 80 milyar liralık repo ihaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 ve 10 Kasım vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 19 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira ve 59 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.

İhalelere 203 milyar 645 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde basit faiz yüzde 16, bileşik faiz ise 9 Kasım vadelide yüzde 17,33, 10 Kasım vadelide yüzde 17,32 seviyesinde gerçekleşti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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