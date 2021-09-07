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TIMETURK / EKONOMİ / MB Başkanı Kavcıoğlu, Alman iş örgütü toplantısına katılacak

MB Başkanı Kavcıoğlu, Alman iş örgütü toplantısına katılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın 8 Eylül'deki ekonomi toplantısına katılacak.

1 Saat Önce
2021-09-07 22:48:16
MB Başkanı Kavcıoğlu, Alman iş örgütü toplantısına katılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Alman iş dünyasının etkinliğine katılacak.

Başkan Kavcıoğlu, 8 Eylül'de Ankara'da Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın (AHK) ekonomi toplantısına katılım gösterecek.

Etkinlikte açılış konuşmalarını Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Jürgen Schulz ve AHK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Markus C. Slevogt yapacak.

Bu konuşmaların ardından Kavcıoğlu'nun konuşması gerçekleşecek.

Toplantı TCMB'nin resmi sosyal medya platformlarından yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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