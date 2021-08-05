MB başkan değişikliğinden sonraki en büyük haftalık yabancı girişi

Yabancının portföy girişi net 248 milyon dolar ile Mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yaşanan başkan değişikliği sonrasında gerçekleşen en büyük haftalık giriş oldu

Yabancı yatırımcılar 30 Temmuz haftasında 301 milyon dolarlık tahvil alırken 52 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Yabancının portföy girişi net 248 milyon dolar olurken bu Mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yaşanan başkan değişikliği sonrasında gerçekleşen en büyük haftalık giriş oldu.

Türkiye'ye en son Kasım-Ocak arasında art arda 10 hafta net yabancı portföy girişi olurken, Türkiye'den en fazla haftalık yabancı portföy çıkışı 26 Mart döneminde gerçekleşmişti.

Yabancılar Türk varlıklarını son 3 yıldır portföylerinden çıkarmaya devam ederken 2020 yılında ise Türkiye'den tüm zamanların en büyük yabancı yatırımcı çıkışı yaşandı. Yabancı salgın yılında 5 milyar dolarlık tahvil ve 4,2 milyar dolarlık hisse satarak toplamda 9,2 milyarlık türk varlığı satışı gerçekleştirmiş oldu.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.