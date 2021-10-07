Mazota zam mı geldi? Mazota zam ne zaman geçerli? 7 Ekim motorine ne kadar zam geldi? Döviz kurlarında yaşanan artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıldığı bildirildi. Yapılan zam pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Mazota yapılan 23 kuruşluk zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Mazota zam mı geldi? Mazota zam ne zaman geçerli? 7 Ekim motorine ne kadar zam geldi? Döviz kurlarında yaşanan artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıldığı bildirildi. Yapılan zam pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Mazota yapılan 23 kuruşluk zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Mazota zam mı geldi?

Mazota 23 kuruş zam geldi. Daha önce de otogaza 71 kuruş zam yapılmıştı. Zam gece yarısından itibaren yanı 8 Ekim'de geçerli olcak.

Mazota zam ne zaman geçerli?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) konuyla ilgili flaş bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "08/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 23 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.

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