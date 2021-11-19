Mazota zam mı geldi? Mazot ne kadar oldu? Mazota (motorin) ne kadar zam geldi? Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket sonrası akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Doların 11 lira seviyesine çıkmasının ardından yeni zamların gelebileceği konuşulmaya başlanmışken araç sahiplerini üzecek bir son dakika gelişmesi yaşandı. Akaryakıt sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzine ve motorine (mazot) zam geliyor. Peki mazota ne kadar zam gelecek?

Mazota zam mı geldi? Mazot ne kadar oldu? Mazota (motorin) ne kadar zam geldi? Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket sonrası akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Doların 11 lira seviyesine çıkmasının ardından yeni zamların gelebileceği konuşulmaya başlanmışken araç sahiplerini üzecek bir son dakika gelişmesi yaşandı. Akaryakıt sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzine ve motorine (mazot) zam geliyor. Peki mazota ne kadar zam gelecek?

Araç sahiplerini üzecek bir gelilşme daha yaşandı. Benzinli ve dizel araç sahipleri güne yeni bir zam haberi ile uyandı. Döviz kurlarında yaşanan hareketlik sonrası akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Bir zam haberi daha geldi...

Mazota zam mı geldi?

Akaryakıt sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre 20 Kasım Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 52 kuruş, motorin gurubunda 50 kuruş fiyat artışları bekleniyor. Uluslararası petrol piyasasında sert bir düşüş olursa zammın erelenebileceği de belirtildi.

Mazota (motorin) ne kadar zam geldi?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre mazot zammı 50 kuruş civarında olacak. Ve 20 Kasım Cumartesi'den itibaren geçerli olacak.

Mazot ne kadar oldu?

Güncel motorin litre satış fiyatları (Zam eklenmedi)

İstanbul Avrupa 8.22 TL/LT

İstanbul Anadolu 8.24 TL/LT

Ankara 8.30 TL/LT

İzmir 8.30 TL/LT

Mazot (motorin) nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.