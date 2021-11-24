Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) litresi ne kadar oldu? Mazota (motorin) zam gelecek mi? Mazota ne kadar zam gelecek? Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketin ardından akaryakıt ürünlerine ve LPG'ye yeni zamların gelmesi de kaçnılmaz oldu. Akaryakıt söktör temsilcilerinden alınan bilgiye göre mazot (motorin) benzin ve LPG'ye büyük zamlar kapıda. Mazotlu araç sahipleri mazota ne kadar zam yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki mazota kaç kuruş zam geldi?

Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) litresi ne kadar oldu? Mazota (motorin) zam gelecek mi? Mazota ne kadar zam gelecek? Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketin ardından akaryakıt ürünlerine ve LPG'ye yeni zamların gelmesi de kaçnılmaz oldu. Akaryakıt söktör temsilcilerinden alınan bilgiye göre mazot (motorin) benzin ve LPG'ye büyük zamlar kapıda. Mazotlu araç sahipleri mazota ne kadar zam yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki mazota kaç kuruş zam geldi?

Döviz kurlarında durdurulamayan yukarı yönlü hareket devam ediyor. Rekor üzerine rekor kıran dolar 13.5 lira seviyesine kadar çıktı. Türkiye enerji ürünlerini ithal ettiği için döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket vatandaşa zam olarak yansıyor. Son gelen bilgilere göre mazota, benizene ve LPG'ye yeni zamların kapıda olduğu ifade edildi.

Mazota zam mı geldi?

Dolar/TL'deki yükseliş sonrası akaryakır ve enerji ektörü temsilcileri yeni zamoların kapıda olduğunu belirtti. Mazota da ciddi oranda zam geleceği iddia edildi. Motorin (mazot) grubunda grubunda 1,06 TL oranında zam yapılması bekleniyor.

Benzin ve LPG'ye de zam geliyor

Benzin grubunda 1,02 TL, LPG'de 70 kuruş zam bekleniyor.

Mazot (motorin) litresi ne kadar oldu?

Motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya,

İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya

Ankara'da 8,77 liradan 9,83 liraya çıkacak.

Mazaota 19 Kasım'da da zam gelmişti

19 Kasım 2021 gece yarısı itibari ile geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 50 kuruşluk zam yapıldı. Yeni yapılan zamlarla birlikte mazotun pompa fiyatı 8,19 TL seviyelerinden 8,69 TL seviyelerine kadar yükseldi.

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.