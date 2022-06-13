Mazota zam iddialarına EPGİS'ten yalanlama

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) motorine bugün 2,60 TL zam geleceği iddialarını yalanladı. Yarın için ise piyasada oluşacak değerlerin belirleyici olacağı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıya geçmesi ile dünya akaryakıt piaysası alt üst oldu. Yaşanan gelişmelerden sonra brent petrol fiyatlarının artması ülkemizde de akaryakıt ürünlerine peş peşe zam yapılmasına neden oldu. Son günlerde yapılan zamlarla birlikte mazot ve benzinin litre satış fiyatı 30 TL'ye dayandı. Araç sahipleri kontak açmakta korkarken pek çok kişi de her gün mazota yeni zamların gelip gelmediğini araştırıyor.

Mazota zam mı gelecek?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) motorine 2,60 TL zam geleceği iddiasına açıklama geldi. "Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır" denilen açıklamada, bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi olmadığı belirtildi.

Benzine peş peşe zam

Haziran ayından önceki son zam ise Mayıs ayında yapılmıştı. 27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,45 lira, motorinin litre fiyatına 1,38 lira zam uygulanmıştı. Benzinin litre fiyatı 28 TL'yi geçmiş oldu.

Mazotun litresi ne kadar oldu? 13 Haziran

İstanbul / Avrupa 27,84 TL

İstanbul / Anadolu 27,86 TL



Ankara 27,95 TL

Antalya 28,09 TL

İzmir 27,96 TL

Konya 28,13 TL .