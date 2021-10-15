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TIMETURK / EKONOMİ / Mazota ne kadar zam gelecek? Mazot ne kadar oldu? Mazot zammı 15 Ekim-16 Ekim

Mazota ne kadar zam gelecek? Mazot ne kadar oldu? Mazot zammı 15 Ekim-16 Ekim

Benzin ve mazota bir zam daha geliyor. Mazota ne kadar zam gelecek? Mazot ne kadar oldu? Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzin ve motorine 41 kuruş zam yapılacak. Mazota gelen zammın tümü pompa satış fiyatına yansıyacak. Benzine gelen zammın 23 kuruşu eşel mobil sistemi üzerinden karşılanacak ve 18 kuruşluk zam pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Peki mazota gelen zam ne zaman geçerli olacak? 15 Ekim-16 Ekim mazot (motorin) zammı ne zaman uygulanacak?

7 Saat Önce
2021-10-15 10:22:17
Mazota ne kadar zam gelecek? Mazot ne kadar oldu? Mazot zammı 15 Ekim-16 Ekim

Benzin ve mazota bir zam daha geliyor. Mazota ne kadar zam gelecek? Mazot ne kadar oldu? Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzin ve motorine 41 kuruş zam yapılacak. Mazota gelen zammın tümü pompa satış fiyatına yansıyacak. Benzine gelen zammın 23 kuruşu eşel mobil sistemi üzerinden karşılanacak ve 18 kuruşluk zam pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Peki mazota gelen zam ne zaman geçerli olacak? 15 Ekim-16 Ekim mazot (motorin) zammı ne zaman uygulanacak?

Benzin ve motorine zam geleceği haberleri konuşulmaya başlanmıştı. Dolar kurunda yaşanan artış sonrası zam kaçınılmaz olarak görülüyordu. Beklenen açıklama geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre Benzin ve motorine zam gelecek. Peki Mazota ne kadar zam gelecek?

Mazota ne kadar zam gelecek?

Benzine ve mazota 41 kuruş zam geliyor. Benzindeki artışın bir kısmı ÖTV'den karşılanacak. Artışın pompaya 18 kuruş olarak yansıması bekleniyor. Gelen zammın motorin litre fiyatına ise tamamen yansıması bekleniyor.

Mazot ne kadar oldu?

İl Benzin (Kurş. 95 Oktan) (TL/lt) Motorin Dizel)
İstanbul / Avrupa 7,76 7,50
İstanbul / Anadolu 7,78 7,52
İzmir 7,85 7,59
Kars 7,99 7,73

Bu fiyatlara bu gece yarısından itibaren yeni zamlar eklenecek.

Mazot zammı ne zaman geçerli?

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Benzin ve motorine zam gelebilir

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş son dönemde artan yakıt fiyatlarına ilişkin Foreks'in sorularını yanıtladı. Aktaş ÖTV'nin yeniden fiyatlara yansıtılması yüzde 50'ye yakın bir zam anlamına geleceğini söyledi. Devletin eşel mobil sistemi ile akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasını önlemek için 31 milyar liralık vergi gelirinden feragaz ettiğini belirten Aktaş, bu rakamın yıl sonuna kadar 46 milyar TL seviyesine çıkmasının öngörüldüğünü hatırlattı. ÖTV'nin yeniden fiyatlara yansıtılmasını zayıf ihtimal gördüklerini de belirten Aktaş, bu durumda fiyatlarda yüzde 50'ye yakın zam gerekeceğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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