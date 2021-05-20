Araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Akaryakıt litre fiyatlarında ÖTV artışı kaynaklı zam geldi. Araç sahipleri sabah uyandığında aldıkları zam haberi sonrası mazota ne kadar zam geldi, mazot litre fiyatı ne kadar oldu, motorin litresi ne kadar gibi soruları sormaya başladı. Peki zam ne zaman geçerli? Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada, benzine 55, motorine 67, LPG'ye de 35 kuruşluk artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

Araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Akaryakıt litre fiyatlarında ÖTV artışı kaynaklı zam geldi. Araç sahipleri sabah uyandığında aldıkları zam haberi sonrası mazota ne kadar zam geldi, mazot litre fiyatı ne kadar oldu, motorin litresi ne kadar gibi soruları sormaya başladı. Peki zam ne zaman geçerli? Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada, benzine 55, motorine 67, LPG'ye de 35 kuruşluk artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

Araç sahiplerini etkileceyek önemli bir güncelleme yapıldı. Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergi oranlarının arttırlmasıyla benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi. Vatandaşlar da motorin, mazot, benzine gelen zammı merak etmeye başladı. Mazota ne kadar zam geldi? Mazot litre fiyatı ne kadar oldu? Zam ne zaman geçerli?

Mazota ne kadar zam geldi?

Akaryakıttan alınan TV oranları yeniden belirlendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖTV güncellemesi ile birlikte motorin, benzin ve LPG litre fiyatlarında artış oldu. EPGİS'ten yapılan açıklamada, benzine 55, motorine 67, LPG'ye de 35 kuruşluk artış pompa fiytalarına yansıyacak.

Mazot litre fiyatı ne kadar oldu?

Yapılan ÖTV zammı artışı ile birlikte motorinde yaklaşık 67 kuruş artış oldu. ÖTV artışı ile İstanbul'da benzin fiyatı 7 lira 72 kuruşa, motorin fiyatı 7 lira 19 kuruşa yükseldi. Ankara ve İzmir'de ise benzin fiyatı 7 lira 80 kuruşa çıkarken, motorin fiyatı ise 7 lira 27 kuruş oldu.

ÖTV oranları arttırldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi oranı 1 lira 33 kuruş olacak. 98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 1 lira 58 kuruş olarak açıklandı. Motorinin litresinden alınacak ÖTV ise 1 lira 29 kuruş olurken, LPG'ninki ise 81 kuruş olarak belirlendi.

Tavan fiyat uygylaması bitti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından spekülasyonunu önlemek adına başlatılan tavan fiyat uygulaması 17 Mayıs'ta sona erdi. İki aylık süreçte devletin, her litre benzinde 1 lira 66 kuruş, motorinde ise 1 lira 33 kuruş ÖTV alacağı oluştu. Bu nedenle tavan fiyat uygulamasının sona ermesiyle birlikte akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi oranlarında düzenlemeye gidildi.

Motorin (Mazot) nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.