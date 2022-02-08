Mazota ne kadar zam geldi? Güncel mazot fiyatı

Mazota ne kadar zam geldi? Güncel mazot fiyatları dudak uçuklattı. Araç sahiplerinin isyan ettiği mazot fiyatları, lüks tüketim olma yolunda ilerliyor. Yılın ilk ayındaki zamdan sonra 4 kez daha yakıtlara zam yapıldı. Peki ama mazot ne kadar oldu? İşte merak edilen güncel İstanbul, Ankara ve İstanbul mazot fiyatları...

Mazota ne kadar zam geldi? Güncel mazot fiyatları dudak uçuklattı. Araç sahiplerinin isyan ettiği mazot fiyatları, lüks tüketim olma yolunda ilerliyor. Yılın ilk ayındaki zamdan sonra 4 kez daha yakıtlara zam yapıldı. Peki ama mazot ne kadar oldu? İşte merak edilen güncel mazot fiyatları...

Mazota ne kadar zam geldi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yaptığı açıklamada 8 Şubat itibariyle motorine zam yapıldığını duyurdu. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya binlerce yorum yapıldı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Güncel mazot fiyatı

EPGİS'in açıklamalarına göre;

Ankara mazot fiyatı 14,71 TL'den 15,51 TL'ye yükseldi.

İstanbul mazot fiyatı 14,62 TL'den 15,42 TL'ye yükseldi.

İzmir mazot fiyatı 14,71 TL'den 15,51 TL'ye yükseldi.

LPG ve benzin ne kadar oldu?

LPG otogaza gelen 40 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısından itibaren de motorine 80 kuruş zam geldi.

İstanbul'da benzinin litresi: 14,46 TL

İzmir'de benzinin litresi: 14,55 TL

Ankara'da benzinin litresi: 14,53 TL

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