Mazota (motorine) ne kadar indirim geldi? Motorin fiyatları ne kadar düştü? 1 litre motorin ne kadar oldu?

Mazota (motorine) ne kadar indirim geldi? Düşüşe geçen dolar kuru direkt olarak benzin fiyatlarını etkiliyor. Bu paralelde motorin grubuna da indirim gelecek. Peki motorin fiyatları ne kadar düştü? 1 litre motorin ne kadar oldu? İşte merak edilen motorin fiyatlarında son durum...

Düşüşe geçen dolar kuru direkt olarak benzin fiyatlarını etkiliyor. Bu paralelde motorin grubuna da indirim gelecek. Peki motorin fiyatları ne kadar düştü? 1 litre motorin ne kadar oldu? İşte merak edilen motorin fiyatlarında son durum...

Mazota (motorine) ne kadar indirim geldi?

26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.

1 litre motorin ne kadar oldu?

Gelecek indirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 liraya düşecek.

Benzine indirim gelecek mi?

19 Temmuz Salı günü itibarıyla Brent petrol fiyatı 96 dolara geriledi ve benzin fiyatlarına 96 kuruş indirim uygulandı. Şu an için benzin fiyatlarında indirim söz konusu değil. .