Mazota indirim mi geldi? Mazot (motorin) ne kadar indirim geldi? Mazota kaç kuruş indirim geldi? Peş peşe gelen zamların ardından mazota bu kez indirim yapılacağı açıklandı. Hatırlanacağı üzere gelen zamların ardından mazot litre satış fiyatı ilk kez benzinin litre satış fiyatını geçmişti. Yapılan mazot indirimi ile mazot yeniden benzin fiyatından düşük olacak. Dizel araç sahipleri mazota ne kadar indirim yapılacağını da merak ediyor.

Mazota indirim mi geldi? Mazot (motorin) ne kadar indirim geldi? Mazota kaç kuruş indirim geldi? Peş peşe gelen zamların ardından mazota bu kez indirim yapılacağı açıklandı. Hatırlanacağı üzere gelen zamların ardından mazot litre satış fiyatı ilk kez benzinin litre satış fiyatını geçmişti. Yapılan mazot indirimi ile mazot yeniden benzin fiyatından düşük olacak. Dizel araç sahipleri mazota ne kadar indirim yapılacağını da merak ediyor.

Mazota indirim mi geldi?

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 9,34'ten satılacak.

90 kuruş indirim yapılması bekleniyordu

Bugün bazı haber sitelerinde yer alan bilgilere göre akaryakıt ürünlerinden mazot (motorin) ve benzine 90 kuruş indirim yapılması bekleniyordu. Son yapılan açıklamaya göre mazota indirim geldi.

Mazot indirimi ne zaman geçerli?

Akaryakıt ürünlerine yapılan büyük indirim bu gece yarısından (31 kasım) itibaren geçerli olması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.