DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bu besinler cilt sarkmasını önlüyor!
Motorine indirim mi yapıldı? Motorine indirim geldi mi? Motorin (mazot) ne kadar oldu?
NATO ve ABD'den Rusya'ya bir uyarı daha
Mazota indirim mi geldi? Mazot (motorin) ne kadar indirim geldi? Mazota kaç kuruş indirim geldi?
Mikrodalga fırın nasıl temizlenmeli?
İtalya’da enerji fiyatlarına müdahale
Bursa'da yarın okullar tatil edildi mi? Bursa 1 Aralık Çarşamba (yarın) okul var mı? Bursa'da okullar kapalı mı?
Çikolata kokulu dudak balmı nasıl hazırlanır?
Azerbaycan'da askeri helikopter düştü: 14 asker hayatını kaybetti
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da 1 Aralık Çarşamba okul var mı? İstanbul'da okullar tatil edilir mi?
İstanbul'da simit 3,5 lira oldu
Kamudaki ihale yönetmeliklerinde düzenleme
Kum fırtınası nedir? Konya'da kum fırtınası yarın 1 Aralık'ta olur mu? Konya'da kum fırtınası var mı?
Rusya'dan kritik iddia: NATO, askeri güçlerini ve teçhizatını sınırlarımıza yığıyor
Bu yiyecekler romatizmaya iyi geliyor!

TIMETURK / EKONOMİ / Mazota indirim mi geldi? Mazot (motorin) ne kadar indirim geldi? Mazota kaç kuruş indirim geldi?

Mazota indirim mi geldi? Mazot (motorin) ne kadar indirim geldi? Mazota kaç kuruş indirim geldi?

Mazota indirim mi geldi? Mazot (motorin) ne kadar indirim geldi? Mazota kaç kuruş indirim geldi? Peş peşe gelen zamların ardından mazota bu kez indirim yapılacağı açıklandı. Hatırlanacağı üzere gelen zamların ardından mazot litre satış fiyatı ilk kez benzinin litre satış fiyatını geçmişti. Yapılan mazot indirimi ile mazot yeniden benzin fiyatından düşük olacak. Dizel araç sahipleri mazota ne kadar indirim yapılacağını da merak ediyor.

18 Dakika Önce
2021-11-30 16:22:29
Mazota indirim mi geldi? Mazot (motorin) ne kadar indirim geldi? Mazota kaç kuruş indirim geldi?

Mazota indirim mi geldi? Mazot (motorin) ne kadar indirim geldi? Mazota kaç kuruş indirim geldi? Peş peşe gelen zamların ardından mazota bu kez indirim yapılacağı açıklandı. Hatırlanacağı üzere gelen zamların ardından mazot litre satış fiyatı ilk kez benzinin litre satış fiyatını geçmişti. Yapılan mazot indirimi ile mazot yeniden benzin fiyatından düşük olacak. Dizel araç sahipleri mazota ne kadar indirim yapılacağını da merak ediyor.

Mazota indirim mi geldi?

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 9,34'ten satılacak.

90 kuruş indirim yapılması bekleniyordu

Bugün bazı haber sitelerinde yer alan bilgilere göre akaryakıt ürünlerinden mazot (motorin) ve benzine 90 kuruş indirim yapılması bekleniyordu. Son yapılan açıklamaya göre mazota indirim geldi.

Mazot indirimi ne zaman geçerli?

Akaryakıt ürünlerine yapılan büyük indirim bu gece yarısından (31 kasım) itibaren geçerli olması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş