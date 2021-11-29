Mazota indirim mi geldi? Mazot (motorin) litresi ne kadar oldu? Mazot indirimi ne zaman geçerli?

Mazota indirim mi geldi? Mazot (motorin) litresi ne kadar oldu? Mazota (motorin) ne kadar indirim yapıldı? Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket enerji ürünlerine zam yapılmasını zorunlu hale getirdi. Son haftalarda mazot (motorin) ve benzine peş peşe zamlar yapıldı. Tarihte ilk kez mazotun litre satış fiyatı benzinin litre satış fiyatını geçmişti. 10 lira seviyelerine kadar çıkan mazota bu kez indirim geleceği iddia ediliyor. İddiaya göre yapılacak indirim ise oldukça büyük olacak. Peki mazot indirimi ne zaman geçerli?

Mazota indirim mi geldi? Mazot (motorin) litresi ne kadar oldu? Mazota (motorin) ne kadar indirim yapıldı? Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket enerji ürünlerine zam yapılmasını zorunlu hale getirdi. Son haftalarda mazot (motorin) ve benzine peş peşe zamlar yapıldı. Tarihte ilk kez mazotun litre satış fiyatı benzinin litre satış fiyatını geçmişti. 10 lira seviyelerine kadar çıkan mazota bu kez indirim geleceği iddia ediliyor. İddiaya göre yapılacak indirim ise oldukça büyük olacak. Peki mazot indirimi ne zaman geçerli?

Dolar kuru 13.5 lira seviyesine kadar çıkarak tarihi rekorunu yeniledi. Artan dolar ve TL'nin değer kaybetmesi ile akaryakıt ürünlerine zam da kaçınılmaz hale geldi. Türkiye nerji ihtiyacının çok büyük kısmını yurt dışından döviz ile ithal ediyor. Dolayısıyla dövizde yaşanan yükselme vatandaşa zam olarak yansıyor. Peşe peşe zamlar sonrası bu kez mazota ve benzine indirim yapılacağı haberleri gündeme düştü. Araç sahipleri gelişme karşısında sevinirlen Mazota indirim mi geldi? Mazot (motorin) litresi ne kadar oldu? sorularına yanıt aramaya başladı.

Mazota indirim mi geldi?

Bugün bazı haber sitelerinde yer alan bilgilere göre akaryakıt ürünlerinden mazot (motorin) ve benzine 90 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mazot zammı ne zaman geçerli?

Akaryakıt ürünlerine yapılan büyük indirim bu gece yarısından (30 kasım) itibaren geçerli olması bekleniyor.

Mazot (motorin) litresi ne kadar oldu?

Son gelen 1 liran üzerindeki zamla birlikte Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira olmuştu. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkmıştı.

Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olurken, motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya yükselmişti.

Yeni yapılacak indirim ile birlikte benzinin litre fiyatı 9,67 TL'den 8,77 TL'ye, motorinin litre fiyatı 9,75 TL'den 8,85 TL'ye düşmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.