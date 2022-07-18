Mazota indirim geldi mi? 18-19 Temmuz akaryakıt indirimi | 1 litre mazot ne kadar oldu?

Mazota indirim geldi mi? Akaryakıt indirimi son günlerde gündemdeki yerini koruyor. Herkesin merakla takip ettiği mazot ve benzin fiyatlarının, düşmesi bekleniyor. Peki ama benzine ve mazota indirim geldi mi ve hangi gün uygulanacak? 1 litre mazot ne kadar oldu? İşte son dakika 18-19 Temmuz akaryakıt indirimi...

Akaryakıt indirimi son günlerde gündemdeki yerini koruyor. Herkesin merakla takip ettiği mazot ve benzin fiyatlarının, düşmesi bekleniyor. Peki ama benzine ve mazota indirim geldi mi ve hangi gün uygulanacak? 1 litre mazot ne kadar oldu? İşte son dakika 18-19 Temmuz akaryakıt indirimi...

Mazota indirim geldi mi?

Brent petrolün düşüşü nedeniyle akaryakıt fiyatlarında indirim yaşanacağı öngörülüyor. Fakat indirim motorin grubuna değil, benzine gelecek. Detaylar bekleniyor...

Benzine indirim mi geldi?

19 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 96 kuruş indirim bekleniyor. Motorin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor..

1 litre mazot ne kadar oldu?

Motorin grubuna indirim gelmediği için fiyatlarda bir değişiklik yaşanmadı. İstanbul mazot) litr fiyatı 25.43 TL'den işlem görüyor. .