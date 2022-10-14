Mazot zam 14-15 Ekim | Bu gece mazota zam var mı? Motorine (mazot) zam mı geldi? Bu akşam 14-15 Ekim mazota zam yapıldı mı?

Mazot zam 14-15 Ekim | Araç sahipleri güne mazot ve benzin fiyatlarında zam yada indirim olup olmadığını araştırarak başlıyor. OPEC+ ülkelerinin petrol üretiminde kısıntıya gitme kararı sonrası brent petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Benzin ve mazotta zam beklentisi oluştu. Bu gece mazota zam var mı? Motorine (mazot) zam mı geldi? Bu akşam 14-15 Ekim mazota zam yapıldı mı? soruları ise vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya genelinde petrol fiyatlarında adeta patlama yaşandı. Rusya'nın petrol ve doğalgaz ürünlerine gelen peş peşe ambargolardan sonra artan petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ürünlerine de peş peşe zam geldi. Son zamanlarda düşüşe geçen brent petrol fiyatları OPEC+ ülkelerinin üretimi azaltmaay gitme kararının ardından yeniden yükselişe geçti. Bu durum ülkelerde akaryakıt fiyatlarına yeni zamların yapılmasını da kaçınılmaz kıldı. Araç sahipleri ise yaşanan süreçte Bu gece mazota zam var mı? Motorine (mazot) zam mı geldi? Bu akşam 14-15 Ekim mazota zam yapıldı mı? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 14 Ekim-15 Ekim benzin ve mazot (motorin) zam ve indirim gelişmesine dair detaylar...

Mazot zam 14-15 Ekim

Alınan bilgilere göre akaryakıta bir zam daha geliyor. Dünya genelinde artan petrol fiyatlarının etkisiyle mazot litre satış fiyatına 14 Ekim Cuma'yı 15 Ekim Cumartesi'ye bağlayan gece zam bekleniyor.

Bu gece mazota zam var mı?

Araç sahipleri güne bu gün benzin ve mazota zam var mı? sorusu ile başlıyor, "Bu gece mazota zam var mı?" sorusu ile sonlandırıyor. 14 Ekim'i 15 Ekim'e bağlayan gece akaryakıta zam beklendiği iddia edildi. NTV'nin haberine göre 15 Ekim Cumartesi gününden itibaren mazota (motorin) 99 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Motorine (mazot) zam mı geldi?

15 Ekim cumartesi gününü akaryakıta yeni bir zam bekleniyor. Zammın miktarının ise 99 kuruş olduğu belirtildi.

Bu akşam 14-15 Ekim mazota zam yapıldı mı?

Zam henüz pompaya yansımadı. Zammın 15 Ekim'de pompa satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.

15 Ekim benzine zam var mı?

Zammın sadece motorin grubunda olacağı beliritliyor. Benzin grubunda henüz zam yok.

Güncel mazot fiyatları (14 Ekim)

İstanbul / Avrupa 26,33 TL

İstanbul / Anadolu 26,35 TL

Ankara 26,44 TL

İzmir 26,48 TL

Güncel benzin fiyatları (14 Ekim)

İstanbul / Avrupa 20,57 TL

İstanbul / Anadolu 20,58 TL

Ankara 20,71 TL

İzmir 20,71 TL

.