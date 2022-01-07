Mazot ne kadar? Motorin fiyatı (7 Ocak)

Dizel araç sahipleri güncel mazot fiyatlarını her gün araştırıyor. Mazot (motorin) fiyatları il ve ilçelere göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2022 yılı 7 Ocak Ankara, İzmir, İstanbul, Adana motorin litre satış fiyatları...

Dizel araç sahipleri güncel mazot fiyatlarını her gün araştırıyor. Mazot (motorin) fiyatları il ve ilçelere göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2022 yılı 7 Ocak Ankara, İzmir, İstanbul, Adana motorin litre satış fiyatları...

Motorin fiyatı (7 Ocak)

Motorin (mazot) dizel araçlarda kullanılan yakıt türüdür. Motorin fiyatları il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor.

Adana 12.93 TL

İstanbul Avrupa 12.78 TL

İstanbul Anadolu 12.8 TL

Ankara 12.87 TL

İzmir 12.86 TL

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.