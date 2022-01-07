DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Fethiye Camisi yeniden ibadete açıldı
2022 MTV fiyatları | 2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar?
Fabrika gibi liseden 1 yılda 4,6 milyon TL ciro
Türkiye'de satılan en yakıt cimrisi sıfır otomobiller
PTT KPSS şartsız dağıtıcı ve büro elemanı alımı ne zaman 2022?
7 Ocak benzin fiyatı | Benzin ne kadar? Benzin litre satış fiyatı İstanbul-Ankara-İzmir ne kadar?
Almanya'da gece kulüpleri aşı merkezine dönüştürüldü
Mahkum 5. bölüm ne zaman? Mahkum 5 bölüm full izle
Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full ne zaman yayınlandı?
Erdoğan: Sapkınlığı sanat adı altında normalleştirmeye çalışıyolar
Kamuya binlerce sözleşmeli personel ve memur alınacak
Gemlik Gübre'den yüzde 35'lik indirim
BDDK'dan şirketler için kredi kararı: Zorunluluk kaldırıldı!
Mazot ne kadar? Motorin fiyatı (7 Ocak)
7 Ocak Bim Katalogu | Bu hafta Bim'de neler var? Bu cuma Bim'e neler gelecek?

TIMETURK / EKONOMİ / Mazot ne kadar? Motorin fiyatı (7 Ocak)

Mazot ne kadar? Motorin fiyatı (7 Ocak)

Dizel araç sahipleri güncel mazot fiyatlarını her gün araştırıyor. Mazot (motorin) fiyatları il ve ilçelere göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2022 yılı 7 Ocak Ankara, İzmir, İstanbul, Adana motorin litre satış fiyatları...

2 Saat Önce
2022-01-07 14:50:37
Mazot ne kadar? Motorin fiyatı (7 Ocak)

Dizel araç sahipleri güncel mazot fiyatlarını her gün araştırıyor. Mazot (motorin) fiyatları il ve ilçelere göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2022 yılı 7 Ocak Ankara, İzmir, İstanbul, Adana motorin litre satış fiyatları...

Motorin fiyatı (7 Ocak)

Motorin (mazot) dizel araçlarda kullanılan yakıt türüdür. Motorin fiyatları il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. 

Adana 12.93 TL

İstanbul Avrupa 12.78 TL

İstanbul Anadolu 12.8 TL

Ankara 12.87 TL

İzmir 12.86 TL

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş