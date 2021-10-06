DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Boğaziçi Üniversitesi'nde 10 gözaltı
Kahramanmaraşspor - Çorum FK canlı izle!
Fransız Büyükelçi Mali Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Evergrande'ye 5,6 milyon dolarlık dava
Altında tahvil faizi düştü
Malulen emeklilik için kaç gün prim ödemek gerekiyor? Esnaf kaç yaşında malulen emekli olunur?
Vatandaşlardan büyük ilgi! 152.7 milyar liralık borç yapılandırıldı
Facebook, Instagram ve WhatsApp'la ilgili 5 güvenlik sorusu
2020 Olimpiyatları'nda 450 milyon siber saldırı olmuş
Esnaf vergiden muaf olma şartı nedir? Hangi esnaflar vergiden muaf olacak?
Kanada'da iş gücü ihtiyacında artış
Irak'ta dehşet anları! Ayı saldırısı sonucu öldü
'Küçük esnafa vergi muafiyeti' dahil 25 kanun maddesi geçti
Mazda da çip tedarik engeline takıldı: Üretim durduruldu!
Hangi esnaflara vergi muafiyeti var? Lokanta, kafe, restoran, kuaför, berberlere vergi muafiyeti geldi mi?

TIMETURK / EKONOMİ / Mazda da çip tedarik engeline takıldı: Üretim durduruldu!

Mazda da çip tedarik engeline takıldı: Üretim durduruldu!

Japon otomobil üreticisi Mazda Motor, yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle 2 fabrikasında üretimi durdurma kararı aldı.

1 Saat Önce
2021-10-06 08:17:31
Mazda da çip tedarik engeline takıldı: Üretim durduruldu!

Hiroşima merkezli üretici, elektronik ve otomobil üretim piyasalarını etkisi altına alan yarı iletken çip tedarik problemi nedeniyle üretimi durdurma kararı aldı.

Buna göre, Japon firma bu ay ülkenin batısındaki 2 fabrikasında 10 gün üretime ara verecek.

Mazda, bu ayki durdurma sonrası, Mart 2022'de sona erecek mevcut mali yıl küresel üretimini 100 bin düşüreceğini açıkladı.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre Japon firma temmuz ve ağustosta da fabrikalarını kısa süreli durdurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş