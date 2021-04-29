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Mayısta memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları mayısın kaçında yatacak?

Mayısta memur maaşları ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Barutsan açılış töreninde yaptığı açıklamada memur maaşlarının ödenmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memurlar mayıs ayı maaşını bekliyordu. Peki memur maaşları mayısın kaçında yatacak?

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Google News - Timeturk
29.04.2021 19:19:42
Mayısta memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları mayısın kaçında yatacak?

Mayısta memur maaşları ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Barutsan açılış töreninde yaptığı açıklamada memur maaşlarının ödenmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memurlar mayıs ayı maaşını bekliyordu. Peki memur maaşları mayısın kaçında yatacak?

Mayısta memur maaşları ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşlarının 10 Mayıs'ta hesaplara yatacağını açıkldı.

Memur maaşları mayısın kaçında yatacak?

Memur maaşları mayıs ayının 10'unda yatacak.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

Emeklilerimize bayram ikramiyesini 1100 liraya çıkaracağımızı söylemiştik.

Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatıyoruz.

Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz.

KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz.

Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek.

Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak.

Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan