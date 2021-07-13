Mayıs ayı perakende satış endeksleri açıklandı

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mayısta yıllık bazda yüzde 27 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 39, otomotiv yakıtı satışları yüzde 28,5 arttı.