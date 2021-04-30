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SAHUR
19:16
İFTAR

Mayıs ayı memur maaşları yattı mı? Memur maaşları bayram öncesi yatacak mı?

Mayıs ayı memur maaşları yattı mı? Memur maaşları normalde her ayın 15'inde hesaplara yatar. Bu yıl ramazan bayramının 13 Mayıs'ta başlayacak olmasıyla memurların maaşlarının bayram öncesi yatırılması gündeme geldi. Maaşlarının bayram öncesi yatmasını isteyen milyonlarca memur Memur maaşları bayram öncesi yatacak mı? sorusunu soruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan mayıs ayı memur maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Google News - Timeturk
30.04.2021 17:26:38
Mayıs ayı memur maaşları yattı mı? Memur maaşları bayram öncesi yatacak mı?

Mayıs ayı memur maaşları yattı mı? Memur maaşları normalde her ayın 15'inde hesaplara yatar. Bu yıl ramazan bayramının 13 Mayıs'ta başlayacak olmasıyla memurların maaşlarının bayram öncesi yatırılması gündeme geldi. Maaşlarının bayram öncesi yatmasını isteyen milyonlarca memur Memur maaşları bayram öncesi yatacak mı? sorusunu soruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan mayıs ayı memur maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 

Ülkemizde çeşitli kurumlarda görev alan milyonlarca memur bulunmakta. Memurlar ramazan bayramı öncesi maaşlarının hesaplara yatmasını talep etmişti. Memurların bu talebine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt geldi. Erdoğan yaptığı açıklama ile milyonlarca memuru sevindirdi. Normal şartlar altında memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatardı. Hafta sonuna denk gelirse eğer maaşlar cuma günleri hesaba yatırılırdı. Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 12'yi geçtikten sonra hesaplara yatırılmaktadır.

Mayıs ayı memur maaşları yattı mı?

Milyonlarca memur ramazan bayramı öncesi yatırılması planlanan maaşların ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki Mayıs ayı memur maaşları yattı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren açıkalmalarda bulundu. Memur maaşlarından esnaf desteklerine kadar birçok müjde peş peşe sıralandı. 

Memur maaşları bayram öncesi yatacak mı?

Erdoğan memur maaşlarının bayram öncesi yatacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında memur maaşlarının da 10 Mayıs'ta hesaplara yatacağını söyledi. 

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı diğer müjdeler

Emeklilerimize bayram ikramiyesini 1100 liraya çıkaracağımızı söylemiştik.

Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatıyoruz.

Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz.

KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz.

Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek.

Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak.

Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan